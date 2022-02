AREPA annonce la nomination d'un nouveau vice-président exécutif mondial

AREPA est une division d'Envista Forensics, une société internationale de conseil en criminalistique. Interrogée sur l'arrivée de Chece au sein d'AREPA, Christina Lucas, présidente d'Envista, a déclaré : « Dino rejoint AREPA à un moment charnière pour la Société, et nous sommes impatients de travailler ensemble pour renforcer l'excellente équipe d'AREPA et d'Inspexx. Les 25 années d'expérience de Dino dans l'industrie manufacturière, où il a occupé des postes de direction dans les domaines des ventes, des opérations et de la direction générale, seront un grand atout pour la croissance mondiale d'AREPA. »

Ayant passé toute sa carrière dans le secteur de l'ingénierie industrielle, M. Chece est titulaire d'un Associate of Science en ingénierie de conception et d'un Bachelor of Science en ingénierie mécanique et des processus de l'Université des sciences appliquées et des arts de Lucerne, en Suisse. Il possède une vaste expérience de l'industrie, de l'automobile, de la pharmacie et de la médecine à l'aérospatiale, en passant par les plaquettes et les produits de consommation.

À propos de son nouveau rôle au sein d'AREPA, M. Chece a ajouté : « C'est une période passionnante pour AREPA, avec de nombreuses possibilités de croissance. Je suis impatient de voir le potentiel que nous pouvons atteindre en tant qu'équipe. Continuer à aider les entreprises à reprendre leurs activités habituelles et à rétablir la confiance dans les équipements restera toujours la priorité absolue d'AREPA. »

Chece peut être contactée sur [email protected] ou au +1 224 441 7749.

Pour en savoir plus sur AREPA, consultez le site Web www.arepa.com .

À propos d'AREPA

AREPA est un leader innovant dans l'industrie de la restauration des équipements, fournissant des solutions de récupération complètes pour leurs clients mondiaux. AREPA est spécialisée dans la restauration des dommages techniques et le reconditionnement des équipements, ainsi que dans la maintenance préventive, y compris les inspections, pour un certain nombre d'industries clés, notamment l'énergie, la marine, l'informatique/télécom, la santé et la fabrication. AREPA a des bureaux au Danemark, aux Pays-Bas, en Suède, au Canada et aux États-Unis.

