Astride by EXIN, de tool voor het beoordelen van digitale vaardigheden bereikt 3000 assessments

Astride Insights Reports heeft deze week een nieuwe mijlpaal bereikt. Het begeleiden van professionals in meer dan 160 landen in slechts 5 maanden.

UTRECHT, Nederland, 7 maart 2023 /PRNewswire/ -- EXIN , een toonaangevend onafhankelijk exameninstituut, heeft deze week een nieuwe mijlpaal bereikt. Astride, een gratis digitale assessment tool voor competenties heeft onlangs een belangrijke mijlpaal bereikt van meer dan 3000 afgeronde assessments.



Sinds de lancering in oktober 2022 heeft Astride talloze IT-professionals geholpen meer inzicht te krijgen in hun digitale vaardigheidsniveau en ervaring. Astride behandelt een breed scala aan onderwerpen, van digitale basiskennis tot geavanceerde technische vaardigheden, waardoor personen hun sterke punten en verbeterpunten kunnen identificeren.



Ga voor meer informatie naar https://www.exin.com/astride-by-exin/

Hoe werkt het?

Eerst stelt Astride een reeks vragen op belangrijke gebieden, gebaseerd op het erkende Europese competentiekader (e-CF).

een reeks vragen op belangrijke gebieden, gebaseerd op het erkende (e-CF). De bedrijfseigen software verzamelt de informatie en verwerkt deze.

Vervolgens wordt een op maat gemaakt Astride Insights Report opgesteld.

De tool evalueert de competenties en vergelijkt ze met soortgelijke functies. Door zich te concentreren op 42 primaire competenties en 30 functierollen, is de tool een enorme aanwinst voor bedrijven om de vaardigheden in de hele organisatie in kaart te brengen.

Wouter Knigge, EXIN & SIG CTO is verheugd over de tractie die Astride heeft verworven, en merkt op:

"Het tekort aan technisch personeel is het meest urgente probleem voor onze industrie. Hiervoor moet een oplossing gezocht worden. Het is verbazingwekkend hoe snel we een impact hebben op de markt door meer dan 3000 professionals over de hele wereld te bereiken in minder dan 5 maanden. We helpen professionals zich te oriënteren op welke vaardigheden ze al hebben en in welke richting ze hun ontwikkeling moeten sturen. Er liggen hier enorme kansen om de kloof te helpen overbruggen".

Over EXIN

Wij zijn EXIN, een onafhankelijk exameninstituut dat zich richt op competenties die nodig zijn in de digitale wereld. Wij bieden een end-to-end oplossing voor het certificeren van professionals. Sinds 2022 begeven wij ons op het gebied van de beoordeling van vaardigheden met onze nieuwste tool, Astride by EXIN. Wij zijn er trots op deel uit te maken van de Software Improvement Group (SIG). SIG richt zich op het beoordelen en certificeren van IT-processen en technologie, wij richten ons op mensen. EXIN – certified for what's next.

Bekijk meer informatie: www.exin.com

SOURCE EXIN