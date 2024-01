Atradius Bonding heet nu Atradius Surety

AMSTERDAM, 18 januari 2024 /PRNewswire/ -- De Bonding-divisie van Atradius is omgedoopt tot Atradius Surety. De wijziging is van kracht per 2 januari 2024 en is gebaseerd op marktonderzoek en een enquête bij het bedrijfsleven waaruit blijkt dat Surety een meer competitieve en internationaal meer erkende term is.

De naamswijziging heeft geen invloed op de producttermen die in de lokale talen worden gebruikt. De enige verandering is het logo.

Atradius Surety Logo

De rebranding heeft geen gevolgen voor klanten en partners. Onze missie blijft dezelfde: onze klanten helpen hun prestaties veilig te stellen en hun bedrijf een boost te geven door op maat gemaakte borgstellingsoplossingen aan te bieden die aansluiten bij hun behoeften.

Over Atradius

Atradius biedt wereldwijd kredietverzekeringen, borgstellingen en garanties, incasso en informatiediensten aan via strategische aanwezigheid in meer dan 50 landen. De producten van Atradius beschermen bedrijven over de hele wereld tegen betalingsrisico's die verbonden zijn aan de verkoop van producten en diensten op krediet. Atradius maakt deel uit van Grupo Catalana Occidente (GCO.MC), een van de grootste verzekeraars in Spanje en een van de grootste kredietverzekeraars ter wereld.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/712156/4499298/Atradius_Logo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2320608/Atradius_Surety_Logo.jpg