Atradius organiseert reeks virtuele evenementen over de toekomst van de wereldhandel

- Thought leaders uit bedrijfsleven en academische wereld aan het woord over de onzekerheid van de internationale handelsomgeving

AMSTERDAM, 21 januari 2021 /PRNewswire/ -- Nu de wereld ernaar streeft om de pagina over de Covid-19-crisis om te slaan, worden veel bedrijven geconfronteerd met nieuwe uitdagingen als gevolg van de onzekere en mogelijk langdurige gevolgen van de pandemie voor de wereldwijde toeleveringsketens. Zo kampen sommige bedrijven in de auto-industrie met een tekort aan onderdelen, terwijl andere bedrijven, bijvoorbeeld in de retailsector, juist met overschotten te maken hebben. Bovendien krijgen bedrijven te maken met de voortdurende heronderhandeling van handelstarieven, het herstel van het evenwicht in de wereldhandelsbetrekkingen en een groeiende tendens tot digitalisering en de-globalisering van de handel.

Om bedrijven te helpen de belangrijkste uitdagingen te begrijpen en hun weg te vinden in dit nieuwe landschap, organiseert wereldwijd opererend kredietverzekeraar Atradius een reeks van vier virtuele interactieve evenementen met de titel 'From crisis to opportunity: what is the future of trade?'

Deze reeks webcasts biedt bedrijven over de hele wereld unieke mogelijkheden om inzichten te krijgen van thought leaders, futuristen en bedrijfsexperts, waaronder de risicospecialisten van Atradius. Elk evenement is volledig interactief, zodat naast het bespreken van de toekomst van de wereldhandel en het zich ontwikkelende handelslandschap, elk panel - dat per evenement zal bestaan uit verschillende experts - vragen van het bedrijfsleven zal beantwoorden.

Andreas Tesch, Chief Market Officer van Atradius, licht toe: "De Covid-19-crisis heeft een snelkookpan gecreëerd waarin zaken voor bedrijven over de hele wereld onder druk zijn komen te staan, wat heeft geleid tot een aantal grote en zelfs systemische veranderingen. De vraag is: wat is de invloed hiervan op het bedrijfsleven? Dit zijn onderwerpen die de risico-analisten en economen bij Atradius elke dag onderzoeken. In deze turbulente tijd biedt deze reeks webcasts ons de mogelijkheid om onze expertise te delen en, in debat met ons panel, ook de inzichten van enkele van 's werelds beste zakelijke geesten te delen. We zijn verheugd en vereerd om onze gastpanelleden te mogen verwelkomen en deze reeks belangrijke discussies te mogen organiseren".

Het eerste evenement zal zich richten op de vraag hoe de pandemie het wereldwijde handelslandschap mogelijk voorgoed heeft veranderd. Onder leiding van Daisy McAndrew (voormalig economisch redacteur en Chief Political Correspondent voor ITV News) vormen professor Ian Goldin (hoogleraar globalisering en ontwikkeling aan de universiteit van Oxford), Emma Marcegaglia (voorzitter en CEO van Marcegaglia Holding S.p.A.), Johan Melander (APAC & MEA Credit Director voor Electrolux) en Edwin Kuhlman (Hoofd Acceptatie voor Atradius Global en Atradius Nederland) het expertpanel van de eerste webcast.

Details van de webcast:

Datum: donderdag 4 februari 2021

Tijd: 11:00 uur

Duur: 45 minuten paneldiscussie, gevolgd door 15 minuten live vragen en antwoorden

Om u te registreren voor het evenement gaat u naar de Atradius-website.

Een opname van elk panelevenement en een whitepaper worden na de uitzending beschikbaar gesteld.

Over Atradius

Atradius biedt wereldwijd kredietverzekeringen, borgstellingen en garanties, incasso en informatiediensten aan via strategische aanwezigheid in meer dan 50 landen. De producten van Atradius beschermen bedrijven over de hele wereld tegen betalingsrisico's die verbonden zijn aan de verkoop van producten en diensten op krediet. Atradius maakt deel uit van Grupo Catalana Occidente (GCO.MC), een van de grootste verzekeraars in Spanje en een van de grootste kredietverzekeraars ter wereld.

