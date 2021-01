Atradius organise un cycle de conférences virtuelles interactives sur l'avenir du commerce international

Lors de ces webinaires, des leaders d'opinion du monde des affaires et du monde universitaire de renommée mondiale aborderont l'incertitude à laquelle est confronté le commerce international face à la crise économique découlant de la pandémie de la Covid-19.

LEVALLOIS-PERRET, France, 21 janvier 2021 /PRNewswire/ -- Alors que le monde s'efforce de tourner la page de la crise de la Covid-19, de nombreuses entreprises sont confrontées à de nouveaux défis découlant des impacts incertains et durables de la pandémie sur les chaînes d'approvisionnement mondiales. En outre, les entreprises doivent faire face à l'instabilité des tarifs commerciaux, au rééquilibrage des relations commerciales mondiales et au développement croissant de la digitalisation et de la mondialisation des échanges.

Pour aider les entreprises à comprendre les principaux défis et à naviguer dans ce nouveau paysage, l'assureur-crédit Atradius, l'un des leaders mondiaux propose un cycle de quatre conférences virtuelles interactives sur le thème : « De la crise à l'opportunité : quel avenir pour le Commerce ? »

Ce cycle offrira aux entreprises du monde entier l'occasion d'entendre le décryptage de leaders d'opinion, de prévisionnistes et d'experts, y compris des spécialistes du risque d'Atradius. Chaque conférence est interactive, de sorte qu'en plus de discuter de l'avenir du commerce international et de l'évolution du paysage commercial, chaque panel d'experts invitera les participants à poser des questions en direct.

Le Chief Market Officer (CMO) d'Atradius, Andreas Tesch, a déclaré : "La crise de la Covid-19 a créé un creuset dont émergent pour les entreprises du monde entier, des changements majeurs et même systémiques. La question est de savoir comment cela affectera l'avenir des échanges commerciaux. En tant qu'acteur majeur du commerce international, ce sont des sujets que les analystes et économistes d'Atradius surveillent chaque jour. En cette période de bouleversements et de turbulences, ce cycle de webinaires nous donne l'occasion de partager notre expertise et, en débattant avec des experts de renommée mondiale, de partager également le décryptage de certains des meilleurs prévisionnistes et économistes du monde. Nous sommes ravis et honorés de les réunir et d'offrir ce cycle de conférences interactives à l'ensemble des acteurs économiques".

La première conférence sera axée sur les changements durables découlant de la pandémie de la COVID-19 sur le Commerce international. Animé par Daisy McAndrew (Ancienne rédactrice en chef du service économique et correspondante politique en chef d'ITV News), le premier panel d'experts réunira le professeur Ian Goldin (Professeur de mondialisation et de développement à l'Université d'Oxford), Emma Marcegaglia (Présidente et PDG de Marcegaglia Holding S.p.A.), Johan Melander (Directeur du crédit APAC et MEA pour Electrolux) et Edwin Kuhlman (Responsable des Risques pour Atradius Global)

Date : Jeudi 4 février 2021 à 11h

Durée : 45 minutes d'échanges entre les intervenants, suivies de 15 minutes de questions-réponses en direct

Pour vous inscrire au webinaire, rendez-vous sur le site web d'Atradius à l'adresse :

https://atradius.fr/virtual-event-series/de-la-crise-a-l-opportunite-event1.html

Un enregistrement de chaque webinaire et un livre blanc seront mis à disposition après les webinaires.

