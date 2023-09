Axon, wereldleider in verbonden technologieën voor openbare veiligheid, verwerft Sky-Hero, de Belgische specialist in onbemande voertuigen voor indoor gebruik.

BRUSSEL, 12 september 2023 /PRNewswire/ -- Axon (Nasdaq: AXON), een van de wereldleiders op het gebied van verbonden technologieën voor openbare veiligheid, kondigt de overname aan van het Belgische bedrijf Sky-Hero. Dankzij deze overname kan Axon nu de kennis en expertise van deze Brusselse leider in innovatie op het gebied van onbemande tactische robots voor indoor gebruik integreren. De betreffende robots omvatten specifiek drones en onbemande grondvoertuigen. Met deze aankoop versterkt Axon zijn aanwezigheid in België. Tegelijkertijd kan Sky-Hero blijven groeien in de markt voor robotica voor openbare veiligheid, een sector die momenteel sterk in opkomst is.

Axon's missie is levens beschermen. De kern van deze inspanningen is de overtuiging dat technologie de-escalatie mogelijk maakt om dodelijk geweld te voorkomen. In België verdeelt Axon bodycams, geconnecteerde technologie en TASER stroomstootwapens aan de politie.

Robotica in opmars voor veiligheidshandhaving

Een belangrijk gebied dat in opkomst is als hulpmiddel voor de openbare veiligheid is de potentiële rol van robotica bij de veiligheidshandhaving. Meer specifiek is er een groeiende interesse in onbemande luchtvaartuigen (UAV's), beter bekend als drones, en onbemande grondvoertuigen (UGV's). Vandaag de dag is de eerste responslinie in de openbare veiligheid grotendeels afhankelijk van menselijke interactie, wat bedreigingen met zich meebrengt in onbekende omstandigheden. Onbemande voertuigen introduceren een eerste lijn van situationeel bewustzijn en, in sommige gevallen, communicatie die het de-escalatieproces kan starten voordat face-to-face menselijke interacties nodig zijn wanneer er dreiging aanwezig is.

Sky-Hero als innovator

Om het groeiend belang van deze onbemande voertuigen te beantwoorden, heeft Axon onlangs Sky-Hero overgenomen, een toonaangevende, in Brussel gevestigde innovator van tactische UAV's en UGV's, die zich voornamelijk richt op gebruik binnenshuis. De robots van Sky-Hero worden momenteel gebruikt door tactische eliteteams van vooraanstaande wetshandhavings- en militaire instanties over de hele wereld. De toevoeging van Sky-Hero is een aanvulling op Axon's categorie-investeringen tot nu toe, waardoor Axon kan blijven groeien en leren in deze steeds belangrijker wordende de-escalatie categorie.

Opschaling

Het is de missie van Sky-Hero om toonaangevende producten te ontwikkelen om de veiligheid te handhaven en missiekritische opdrachten te vervullen. Axon's expertise in deze markt biedt de mogelijkheid om deze producten op te schalen als een hulpmiddel voor de openbare veiligheid.

Sky-Hero behoudt haar activiteiten in België. Meer zelfs, ter ondersteuning van de geplande groei, zullen er op korte termijn ingenieurs worden aangeworven via een versneld traject. Het doel is om de volgende generatie onbemande voertuigen, volledig intern, verder te ontwikkelen. De nadruk ligt hierbij op automatisering, onbemande vluchten, computervisie en de meest recente mechanische en elektronische technologieën.

"De wetenschap dat Sky-Hero's uitgebreide systeem van producten een rol kan spelen in Axon's wereldwijde inspanningen om levens te beschermen en de kogel overbodig te maken, is ongelooflijk motiverend, en we zijn verheugd om ons aan te sluiten bij het Axon-team.", zegt Yves Coppye, oprichter van Sky-Hero.

"De verwerving van Sky-Hero onderstreept Axon's missie om levens te beschermen. De kern van onze inspanningen is de overtuiging dat technologie de-escalatie mogelijk maakt om dodelijk geweld te voorkomen. Deze investering in Belgische know-how is een belangrijke stap om onze aanwezigheid in België te versterken en de samenwerking met politiediensten te verdiepen.", aldus Wouter Vandendael, Axon Country Manager Belgium & Luxembourg.

Contact Pers:

Corinne Clark

Senior Public Relations Manager Axon

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/231466/4267990/axon_logo.jpg

SOURCE Axon