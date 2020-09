Azilen Technologies & GANTNER kondigen partnerschap aan

Azilen Technologies, wereldwijd leverancier van hoogwaardige oplossingen voor productontwikkeling, kondigt zijn partnerschap aan met GANTNER, de wereldleider in systemen voor toegangscontrole, ticketing, vergrendeling en elektronisch betalen waarvan het hoofdkantoor in Oostenrijk gevestigd is. In het kader van dit partnerschap zal Azilen gebruik kunnen maken van de infrastructuur en het operationeel management van GANTNER om samen nieuwe, toonaangevende oplossingen aan te bieden.

"Dankzij onze diensten in productontwikkeling die we sinds 2009 aanbieden, hebben we geleerd de nuances van de sector te begrijpen en oplossingen te leveren die de productiviteit verhogen. Azilen Technologies is bijzonder trots dat het met GANTNER kan samenwerken en aan hun ecosysteem waarde kan toevoegen door het aanbieden van diensten van topklasse in levering, talent en operationeel management om zo de doelstellingen van het bestaande Gantner-team op het vlak van productontwikkeling te versnellen," vertelt Naresh Prajapati, CEO van Azilen Technologies.

Dankzij dit partnerschap krijgt GANTNER toegang tot de sterk gewaardeerde en wereldwijd vertrouwde expertise van Azilen op het gebied van levering, talent en operationeel management, en zal het bedrijf zich kunnen concentreren op zijn kernactiviteiten, namelijk de creatie van futuristische producten en de verbetering van de efficiëntie.

"Ons partnerschap met Azilen Technologies komt op een zeer cruciaal moment, nu de wereld aan het wankelen is onder druk van de COVID-19-pandemie en de grote onzekerheid die momenteel heerst. We waren op zoek naar een partner die ons als bedrijf kon begrijpen en ons tegelijkertijd ook kon helpen onze activiteiten in India uit te breiden. Met hun expertise op het vlak van productontwikkeling, levering, operationeel en procesmanagement is Azilen Technologies perfect complementair aan ons en kunnen ze ons zeker helpen om onze visie inzake productontwikkeling naar een hoger niveau te tillen," vertelt Elmar Hartmann, CEO van GANTNER.

Over GANTNER

GANTNER is wereldleider op het gebied van systemen voor toegangscontrole, ticketing, vergrendeling en elektronisch betalen. Met behulp van RFID- en NFC-technologieën vernieuwen ze baanbrekende producten en ze streven ernaar om hun klanten een vlotte en veilige klantenervaring te bieden. Ze investeren in continue innovaties om de toekomstgerichte technologieën van morgen op de markt te brengen en te creëren.

Over AZILEN

Azilen Technologies is een toonaangevend bedrijf dat actief is in productontwikkeling en vertrouwd wordt vanwege zijn domeinexpertise in het creëren van baanbrekende oplossingen in diverse sectoren zoals de HR-technologie, automobielsector, kleinhandel, financiële technologie, horeca en gezondheidszorg, alsook zijn strategische langetermijnvisie over opkomende technologieën zoals AI, Big Data en Internet of Things.

