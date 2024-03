Bahri wint Guinness Wereldrecord voor grootste mobiele ontziltingsinstallatie

Bahri Desalination stelt nieuwe norm met recordbrekende drijvende zeewaterontziltingsinstallatie, in lijn met zijn inspanningen om de nationale waterzekerheid van Saoedi-Arabië te ondersteunen

RIYADH, Saudi-Arabië, 1 maart 2024 /PRNewswire/ -- Bahri Desalination, een gespecialiseerde business unit van de National Shipping Company of Saudi Arabia (Bahri), de wereldwijde leider op het gebied van scheepvaart en logistiek, heeft een nieuwe mijlpaal bereikt in de productie van zeewaterontzilting en versterkt zijn positie als pionier in de sector met de grootste drijvende ontziltingsinstallatie ooit gebouwd op een zeeschip.

Deze prestatie werd gevierd tijdens een evenement op het Ministerie van Milieu, Water en Landbouw, waar Guinness World Records de innovatieve mobiele zeewaterontziltingsinstallatie van Bahri Desalination officieel erkende als de grootste in zijn soort. De indrukwekkende drijvende mega-installatie is 123 meter lang en heeft een dagelijkse productie van 50.000 kubieke meter. Bahri heeft, in samenwerking met de Saline Water Conversion Corporation (SWCC) en Metito Saudi Limited, drie van deze ultramoderne ontziltingsunits gebouwd, die zijn geïnstalleerd op aangepaste schepen.

In een reactie op deze prestatie zei ingenieur Ahmed Alsubaey, CEO van Bahri: "We zijn vereerd met deze onderscheiding van Guinness World Records. Deze bevestigt onze status als pioniers in het ontwerpen van mobiele oplossingen voor zeewaterontzilting met grote capaciteit. Als leider in transport en logistiek streeft Bahri ernaar om innovatieve waterprojecten te ontwikkelen die de infrastructuur en zelfvoorziening van Saoedi-Arabië versterken. Dit record weerspiegelt onze baanbrekende bijdrage aan het inzetten van omvangrijke mobiele drijvende ontziltingscapaciteit waar die het meest nodig is langs onze kusten."

Het record bekrachtigt de status van Bahri Desalination als pionier in de bouw van grootschalige, kosteneffectieve mobiele zeewaterontziltingsinstallaties die kunnen worden gebruikt op nieuwe kustlocaties. In de toekomst zal Bahri vooruitgang blijven boeken door middel van grensverleggende projecten met als doel de duurzame ontwikkeling van de maritieme en watervoorzieningssectoren van Saoedi-Arabië duurzaam te ontwikkelen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2351477/Bahri.jpg