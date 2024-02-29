البحري تدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية بأكبر محطة عائمة متنقلة لتحلية المياه

البحري لتحلية المياه تحقق إنجازاً جديداً من خلال المحطة العائمة لتحلية مياه البحر التي حطمت الأرقام القياسية ضمن جهودها لدعم الأمن المائي الوطني للمملكة

الرياض، المملكة العربية السعودية, 29 فبراير / شباط 2024 /PRNewswire/ -- حقّقت البحري لتحلية المياه، أحد قطاعات الأعمال التابعة لمجموعة "البحري" الرائدة عالمياً في مجال النقل والخدمات اللوجستية، إنجازاً جديداً في مجال تحلية مياه البحر، معززةً مكانتها الرائدة في هذا القطاع عبر إنشاء أكبر محطة عائمة لتحلية مياه البحر على الإطلاق بُنيت على بارجة بحرية.

Bahri Desalination Plant Wins Guinness World Record

وبهذه المناسبة، أقيم الحفل في مقر وزارة البيئة والمياه والزراعة، حيث اعترف القائمون على موسوعة غينيس للأرقام القياسية رسمياً بالمحطة العائمة المتنقلة لتحلية مياه البحر التابعة لشركة البحري باعتبارها الأكبر من نوعها، إذ يبلغ طولها 123 متر، وتصل طاقتها الإنتاجية اليومية إلى 50 ألف متر مكعب. وقد بنت شركة البحري بالتعاون مع المؤسسة العامة لتحلية المياه وشركة ماتيتو السعودية المحدودة، ثلاث وحدات مماثلة حديثة لتحلية مياه البحر ثُبِّتت على بارجات مخصصة.

وتعليقاً على هذا الإنجاز، قال المهندس أحمد بن علي السبيعي، الرئيس التنفيذي لشركة البحري: "يشرفنا أن نتلقى هذا الاعتراف من موسوعة غينيس للأرقام القياسية، والذي يؤكد مكانتنا كرواد في هندسة حلول تحلية مياه البحر. ونسعى في شركة البحري إلى تطوير مشاريع مياه مبتكرة تعزّز البنية التحتية وتحقّق الاكتفاء الذاتي في المملكة العربية السعودية. ويعكس هذا الإنجاز مدى العمل المتطوّر الذي نقوم به لتعزيز قدرة الوحدات العائمة ذات السعة الكبيرة لتحلية المياه، إذ تزداد الحاجة إليها على طول سواحلنا".

ويؤكد هذا الإنجاز القياسي مكانة البحري لتحلية المياه كشركة رائدة في مجال بناء محطات تحلية مياه البحر المتنقلة التي تمتاز بسعة نطاقها وفعاليتها من حيث التكلفة، والتي يمكن نشرها في مواقع ساحلية جديدة. ولتحقيق المزيد من الإنجازات في هذا المجال، فإن شركة البحري ستواصل دفع عجلة التقدم من خلال المشاريع الرائدة المخصّصة لتعزيز التنمية المستدامة فيما يخص القطاع البحري وقطاع إمدادات المياه في المملكة العربية السعودية.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2351477/Bahri.jpg