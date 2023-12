Baunat Group herdefinieert luxe met VALQUÈRE: De perfecte balans tussen lab grown en natuurlijke diamanten Nederland - Nederlands USA - English USA - Français USA - Deutsch USA - español USA - English Baunat Group 20 dec, 2023, 11:41 GMT Dit artikel delen Dit artikel delen ANTWERPEN, België, 20 december 2023 /PRNewswire/ -- De Belgische Baunat Group transformeert de luxe juwelenmarkt met de lancering van VALQUÈRE, een high end juwelenmerk met lab-grown diamanten, dat dezelfde fysieke ervaring biedt als natuurlijke diamanten, maar zonder compromissen. Steven Boelens, Executive Director Baunat Group, legt uit: 'het geeft meer mensen de kans om te genieten van de mystieke en buitengewone schoonheid van diamanten, zonder in te leveren op kwaliteit, personalisatie of de gewenste diamantgrootte'. Ontdek een nieuw soort luxe met VALQUÈRE, waar wetenschap wordt gecombineerd met kunst, traditie innovatie kruist, en eeuwige elegantie en maximale schittering samenkomen - voorbestemd om jouw statement te maken. Ontdek VALQUÈRE: www.valquere.com Continue Reading

Look 1: Fancy coloured Toi et Moi-style ring from the Bon Bon collection, set with a 1.5ct VS1 Intense to Vivid Pink Oval Diamond and a 1.5ct VS1 Intense to Vivid Blue Pear Diamond. Look 2 1.5ct VS1 Intense to Vivid Pink Cushion Cut Ring with a white halo and round side diamonds from the Brisour de Coeur collection. Look 3 Fancy shape white diamond necklace, FVS1, starting from 25ct from the Cirquie de Contour collection. Look 4 Double halo ring with a 1.5ct VS1 Intense to Vivid Blue Cushion cut center diamond, surrounded by a double halo of round Intense to Vivid Pink diamonds and white side diamonds.



Een nieuw soort luxe

VALQUÈRE maakt juwelen van hoge kwaliteit toegankelijker door Europees vakmanschap te combineren met wetenschappelijke innovatie voor een maximale kwaliteit. Stefaan Mouradian, CEO Baunat Group: 'Natuurlijke en lab-grown diamanten zijn beide uitstekende keuzes om verschillende redenen. Natuurlijke diamanten komen voort uit een rijke geschiedenis en bieden een blijvende investeringswaarde, terwijl lab-grown diamanten voor een maximale schittering en kwaliteit binnen jouw budget zorgen. Uiteindelijk zijn beide opties niet te onderscheiden in termen van schoonheid. Een diamant is een diamant en de keuze is geheel persoonlijk'.

Uitzonderlijk vakmanschap

Aan de basis van VALQUÈRE ligt ervaren Belgisch vakmanschap dat wetenschap en kunst naadloos integreert om juwelen vol karakter te creëren. Echte luxe ontstaat in de details, met precieze zettingen, onberispelijke edelmetalen - een bewijs van het meesterschap van bekwame ambachtslieden. VALQUÈRE's slogan, 'Statement Made', benadrukt de unieke ontwerpen, waaronder grote diamanten, fancy slijpvormen en gekleurde diamanten. De meeste VALQUÈRE juwelen vallen in de prijsklasse tussen €1500 en €4000, met een paar ontwerpen boven de €10 000.

Edele materialen

VALQUÈRE geeft prioriteit aan hoogwaardige materialen en biedt uitsluitend diamanten met de hoogste gradaties in slijpkwaliteit, kleur en zuiverheid. Het merk werkt samen met laboratoria die ernaar streven om zoveel mogelijk hernieuwbare energie te gebruiken. Elke diamant wordt door hun experts rechtstreeks aan de bron met de hand geselecteerd, wat resulteert in een buitengewone schittering. Edele metalen zoals duurzaam gerecycleerd 18Kt goud en 950 platina bieden maximale kwaliteit en de garantie dat de sieraden een leven lang mooi blijven.

Personalisatie

VALQUÈRE is toegewijd aan het leveren van buitengewone ervaringen en biedt 24/7 persoonlijk advies. Daarbovenop is er de mogelijkheid om bestaande ontwerpen aan te passen of iets geheel nieuws te creëren met hun op maat gemaakte service. Mouradian: 'We hebben zorgvuldig een team van diamanten juwelenadviseurs geselecteerd die minimum drietalig zijn, in totaal spreken onze teams meer dan 20 talen, zodat we onze klanten wereldwijd van dienst kunnen zijn. VALQUÈRE mikt hoog, daarom bieden we 7 valuta's en zelfs cryptocurrency als betaaloptie'.

Over Baunat Group

Baunat Group werd opgericht in 2008 in Antwerpen en steunt op drie pijlers, verenigd door de 'Smart Luxury' filosofie. BAUNAT biedt 100% natuurlijke, ethisch verantwoorde diamanten juwelen voor een investeringswaarde op lange termijn, met de nadruk op de rijke geschiedenis van de diamant. VALQUÈRE richt zich daarentegen op maximale schittering en diamantkwaliteit binnen een meer betaalbaar budget. Beide geven prioriteit aan tastbare waarde door middel van technologie, het leveren van duurzame, hoogwaardige natuurlijke en lab-grown diamanten juwelen met een uitstekende klantenservice. De "Digital Native Vertical Brands" maken juwelen op maat in Antwerpen en bereiken klanten rechtstreeks via e-boutiques en twaalf wereldwijde showrooms. Hierdoor worden tussenpersonen geëlimineerd en de efficiëntie en klantervaring verbeterd. "Diamantexpertise" staat centraal, met tijdloze diamanten juwelenontwerpen die passen bij het persoonlijke verhaal van elke klant.

