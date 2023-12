Le Groupe Baunat révolutionne le luxe avec VALQUÈRE : "L'union de la joaillerie au diamant naturel et de la joaillerie au diamant de culture"

Un nouveau type de luxe

VALQUÈRE rend la joaillerie de haute qualité plus accessible, en associant l'artisanat européen à l'innovation scientifique pour offrir une brillance maximale et une élégance éternelle. Stefaan Mouradian, PDG du Groupe Baunat : "Les diamants naturels et les diamants de laboratoire sont tous deux d'excellents choix pour des raisons différentes. Les diamants naturels sont issus d'une histoire riche et offrent une valeur d'investissement durable, tandis que les diamants cultivés en laboratoire offrent une brillance et une qualité maximales tout en respectant le budget. En fin de compte, les deux options sont indiscernables en termes de brillance, de beauté et de toucher. Un diamant est un diamant, et le choix est entièrement personnel."

Un savoir-faire exceptionnel

Au cœur de VALQUÈRE se trouve un savoir-faire belge sans compromis, intégrant harmonieusement la science et l'art pour créer des bijoux pleins de caractère. Le véritable luxe se trouve dans les détails méticuleux, avec des sertissages de précision, un travail du métal impeccable et une attention particulière portée aux détails - un témoignage de la maîtrise d'artisans qualifiés. Le slogan de VALQUÈRE, "Statement Made", met l'accent sur ses créations distinctives, notamment les gros diamants, les formes fantaisie et les diamants de couleur. La plupart des bijoux VALQUÈRE se situent dans une fourchette de prix comprise entre mille cinq cents et quatre mille euros, quelques modèles dépassant les dix mille euros.

Des matériaux nobles

Dès le départ, VALQUÈRE privilégie les matériaux de haute qualité et propose exclusivement des diamants dont la taille, la couleur et la pureté sont les plus élevées. La marque s'associe à des laboratoires qui s'efforcent d'utiliser autant d'énergie renouvelable que possible, et chaque diamant est sélectionné à la main par leurs experts, directement à la source, ce qui permet d'obtenir une brillance extraordinaire. Les métaux précieux tels que l'or 18 carats recyclé et le platine 950 garantissent aux bijoux la durabilité nécessaire pour conserver leur beauté pendant toute une vie.

Ces qualités communes confèrent un niveau élevé de brillance et de sophistication. Porter un bijou VALQUÈRE est un témoignage audacieux de raffinement et d'individualité.

Personnalisation

VALQUÈRE s'engage à offrir des expériences extraordinaires et personnalisées, en proposant une assistance personnelle 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, ainsi que la possibilité de personnaliser des modèles existants ou de créer quelque chose d'entièrement nouveau grâce à son service sur mesure. Mouradian : "Nous avons soigneusement sélectionné une équipe de conseillers en joaillerie diamantaire qui parlent au moins trois langues. Au total, nos équipes parlent plus de 20 langues, ce qui nous permet de servir nos clients dans le monde entier. VALQUÈRE vise haut, c'est pourquoi nous proposons 7 devises et même des crypto-monnaies comme option de paiement."

À propos du Groupe Baunat

Fondé en 2008 à Anvers, le Baunat Group s'appuie sur trois piliers unis par le facteur "Smart Luxury". BAUNAT propose des bijoux en diamant 100 % naturels et éthiques pour une valeur d'investissement à long terme, en mettant l'accent sur le riche héritage du diamant. VALQUÈRE, en revanche, se concentre sur la brillance maximale et la qualité du diamant dans le cadre d'un budget plus abordable. Tous deux privilégient la valeur tangible grâce à la technologie, en proposant des bijoux en diamants naturels et cultivés en laboratoire durables et de haute qualité, assortis d'un excellent service à la clientèle. L'approche "Digital Native Vertical Brands" consiste à fabriquer des bijoux sur mesure à Anvers, en atteignant les clients directement par le biais de boutiques en ligne et de douze salles d'exposition mondiales, ce qui améliore l'efficacité et l'expérience du client en éliminant les intermédiaires. "L'expertise en matière de diamants" est centrale, dévoilant des modèles de bijoux en diamants intemporels, méticuleusement adaptés au parcours unique de chaque client, proposés directement au consommateur, garantissant une expérience personnalisée et exceptionnelle. Site web Baunatgroup

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2304486/Vivid_Blue_Pear_Diamond_Look1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2304487/Vivid_Pink_Cushion_Look2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2304485/Diamond_Necklace_Look3.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2304489/Vivid_Pink_diamonds_Look4.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2304488/VALQUERE_Logo.jpg

× Modal title

PRN Top Stories Newsletters Sign up to get PRN’s top stories and curated news delivered to your inbox weekly! Enter Your Email Select Country Select Country Submit Thank you for subscribing!



Our newsletters contain tracking pixels to help us deliver unique content based on each subscriber's engagement and interests. For more information on how we will use your data to ensure we send you relevant content please visit our By signing up you agree to receive content from us.Our newsletters contain tracking pixels to help us deliver unique content based on each subscriber's engagement and interests. For more information on how we will use your data to ensure we send you relevant content please visit our PRN Consumer Newsletter Privacy Notice . You can withdraw your consent at any time in the footer of every email you'll receive.



Unsere Newsletter enthalten Zählpixel, die die Lieferung einzigartiger Inhalte in Bezug auf das Abonnement und die Interessen der einzelnen Abonnenten ermöglichen. Weitere Informationen über die Verwendung Ihrer Daten im Hinblick auf die Zusendung von relevanten Inhalten, finden Sie in unserer Mit Ihrer Anmeldung erklären Sie sich damit einverstanden, Inhalte von uns zu erhalten.Unsere Newsletter enthalten Zählpixel, die die Lieferung einzigartiger Inhalte in Bezug auf das Abonnement und die Interessen der einzelnen Abonnenten ermöglichen. Weitere Informationen über die Verwendung Ihrer Daten im Hinblick auf die Zusendung von relevanten Inhalten, finden Sie in unserer PRN Consumer Newsletter Privacy Notice . Ihre Zustimmung können Sie jederzeit in der Fußzeile jeder erhaltenen E-Mail widerrufen.



Notre newsletter contient des pixels espions nous permettant la fourniture à chaque abonné, d’un contenu unique en lien avec ses souscriptions et intérêts. Pour de plus amples informations sur l’utilisation faite de vos données en vue de l’envoi des contenus concernés, nous vous invitons à consulter la politique de confidentialité disponible à partir du lien suivant En vous inscrivant à la newsletter, vous consentez à la réception de contenus de notre part.Notre newsletter contient des pixels espions nous permettant la fourniture à chaque abonné, d’un contenu unique en lien avec ses souscriptions et intérêts. Pour de plus amples informations sur l’utilisation faite de vos données en vue de l’envoi des contenus concernés, nous vous invitons à consulter la politique de confidentialité disponible à partir du lien suivant PRN Consumer Newsletter Privacy Notice . Vous pouvez à tout moment revenir sur votre consentement par le biais des informations situées au bas de chaque e-mail reçu.