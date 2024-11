Belgische bedrijven brengen het Christus de Verlosser-standbeeld in Rio tot leven in het kader van een samenwerking tussen de twee landen

BRUSSEL en RIO DE JANEIRO, 28 november 2024 /PRNewswire/ -- Van 23 tot 29 november 2024 vindt in Brazilië een economische missie plaats onder het voorzitterschap van H.K.H. Prinses Astrid van België, die er Zijne Majesteit de Koning vertegenwoordigt. Een van de sleutelsectoren van deze multisectorale missie is "Entertainment & Gaming". In deze domeinen kan België er prat op gaan een voorbeeld te zijn voor de hele wereld. Denk maar aan Tomorrowland, het internationaal befaamde elektrofestival, een wereldexportproduct dat reeds een tiental jaar zijn weg buiten onze landsgrenzen vindt, tot in Brazilië! Of de verlichting van de hoogste wolkenkrabber ter wereld, de Burj Khalifa in Dubai: ook "Made in Belgium"!

A Belgian Economic Mission to Brazil is currently taking place, during which Belgium's expertise in the field of technology will be highlighted. And what better ambassador than the iconic monument of Christ the Redeemer in Rio to project an exceptional video mapping onto?

Tijdens deze missie naar Brazilië, van Sao Paulo tot Rio de Janeiro, zal het Heiligdom van Christus de Verlosser het decor zijn voor een avond met een spectaculaire videomapping die geprojecteerd wordt op het beroemde standbeeld dat uitkijkt over de baai van Rio. Deze voorstelling vindt plaats op 28 november in aanwezigheid van Prinses Astrid en Belgische en Braziliaanse persoonlijkheden. Tijdens deze diplomatieke activiteit zal via de technologische knowhow van België de Belgisch-Braziliaanse vriendschap worden uitgebeeld door culturele en poëtische beelden op het monument te projecteren. Vier projectoren, elk met 20 000 lumen, zullen het standbeeld bekleden met landschappen en structuren die de beide landen symboliseren, zoals de tropische vegetatie van het Amazonewoud of de gebogen lijnen die typisch zijn voor de Art Nouveau-esthetiek.

Deze show is het resultaat van een drievoudige samenwerking: tussen de publieke- en de privésector, tussen België en Brazilië, en tussen Vlaanderen en Wallonië. Drie Belgische bedrijven die gespecialiseerd zijn in nieuwe technologieën zullen ons dit ongelooflijke huzarenstukje leveren: Barco zorgt voor de projectie, Dirty Monitor verzorgt de inhoud en Many Mind Media levert de drones voor een indrukwekkende beeldenshow. De Federatie van de Belgische Voedingsindustrie (Fevia) zal de Belgische praline- en banketspecialiteiten promoten via een partnerschap met Puratos.

Dit technologisch partnerschap onder leiding van Agoria, de federatie van Belgische bedrijven gespecialiseerd in de technologische industrie, zal deel uitmaken van de campagne "Belgium. Embracing Openness". Deze internationale campagne, die het imago van het land promoot, wordt beheerd door de FOD Kanselarij van de Eerste Minister en wil de reputatie van België promoten bij investeerders, opiniemakers, onderzoekers en studenten.

De economische missie wordt georganiseerd door het Belgische Agentschap voor Buitenlandse Handel (ABH), in samenwerking met de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en de gewestelijke agentschappen Agence wallonne à l'Exportation et aux Investissements étrangers (AWEX), Flanders Investment & Trade (FIT) en hub.brussels.

Over België

België, gelegen in het hart van Europa, is een hoogontwikkeld land met meer dan 11,5 miljoen mensen. Het staat bekend om innovatie, hard werken, partnerschap en meertaligheid. Mede dankzij zijn strategische ligging tussen Duitsland, Nederland, Frankrijk, Luxemburg en het Verenigd Koninkrijk, ligt ons land in het centrum van het rijkste en dichtstbevolkte gebied van Europa. Als stichtend lid van de Europese Unie en de NAVO heeft België volledige toegang tot 's werelds meest geavanceerde interne markt en douanezone, die ongehinderde intensieve handel garandeert.

België beschikt over een zeer ontwikkelde transportinfrastructuur, waaronder de tweede grootste zeehaven van Europa (Antwerpen). Het is de thuisbasis van toonaangevende onderzoeks- en innovatiefaciliteiten, multinationals en ambachtsondernemingen die de overheidsdiensten ondersteunen met een op investeerders gerichte aanpak.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2568834/FPS_Chancellery_of_the_Prime_Minister_Belgium.jpg