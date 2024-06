Bijna twee derde van de Oekraïense burgers in Nederland heeft al een baan: EWL-enquête wijst op grote bereidheid om te gaan werken

AMSTERDAM, 27 juni 2024 /PRNewswire/ -- Uit een recent onderzoek, uitgevoerd door de EWL Group en het Centrum voor Oost-Europese Studies aan de Universiteit van Warschau, blijkt dat Oekraïense burgers die in Nederland wonen grote ambities hebben op het gebied van werkgelegenheid. Het onderzoek, getiteld "Ontgrendeling van het Potentieel: Oekraïense burgers in Duitsland en Nederland," werd op 18 juni gepresenteerd in Nieuwspoort in Den Haag.

Sinds het begin van de grootschalige Russische invasie is de Oekraïense bevolking in Nederland gestegen van ongeveer 30.000 voor de oorlog tot bijna 120.000 in maart 2024. De belangrijkste bevindingen van het onderzoek geven aan dat een aanzienlijke meerderheid van de Oekraïense burgers in Nederland, zowel arbeidsmigranten als oorlogsvluchtelingen, graag aan het werk wil of al aan het werk is.

Ondanks het feit dat 81% van de respondenten financiële hulp ontving, heeft 61% werk gevonden. Dit is beter dan de officiële Nederlandse statistieken van het jaar daarvoor, die een werkgelegenheidspercentage van 55% onder vluchtelingen aanwezen. Daarnaast gaf 50% van de Oekraïense burgers aan duidelijk van plan te zijn om de komende jaren in Nederland te blijven werken.

"Met ongeveer 400.000 vacatures op de Nederlandse arbeidsmarkt en een verwachte economische groei in 2024 en 2025, is er een dringende vraag naar geschoolde arbeidskrachten," zei Alex Kartsel, vicepresident van de EWL Group.

Van de respondenten heeft 75% een universitair diploma en 52% beschikt over communicatieve Nederlandse taalvaardigheden. Daarnaast gaf 53% aan geïnteresseerd te zijn in het verder verbeteren van hun professionele vaardigheden door middel van cursussen die in Nederland worden aangeboden. "Het hoge opleidingsniveau en de beroepsvaardigheden van Oekraïense burgers in Nederland vormen een onderbenutte bron," merkte een expert van EWL op. "Investeringen in taaltrainingen en programma's om vaardigheden te ontwikkelen zouden hun integratie in de Nederlandse samenleving enorm kunnen verbeteren."

Topsectoren voor de Oekraïense werkgelegenheid in Nederland zijn de dienstensector (17%), de horeca (10%), de handel (9%), de industriële productie (7%) en de landbouw (6%). Uitdagingen bij het vinden van een baan zijn onder andere beperkte vacatures (34%), geen mogelijkheid om op de potentiële werkplek te komen (28%) en niet op elkaar afgestemde baanverwachtingen (25%).

Oekraïense burgers die in Nederland werken verdienen een aanzienlijk hoger nettosalaris dan in hun eigen land, gemiddeld € 1.104 per maand. Dit is ongeveer drie keer het gemiddelde nettosalaris in Oekraïne. Bijna driekwart van de respondenten (73%) beoordeelt hun financiële situatie als gemiddeld.

Uit het onderzoek bleek ook dat meer dan driekwart van de Oekraïense burgers (83%) geneigd is om werken in Nederland aan te bevelen aan hun vrienden en familie.

"Deze gegevens benadrukken de positieve werkgelegenheidsvooruitzichten van Oekraïners in ons land. Dit is een cruciale indicator voor de Nederlandse arbeidsmarkt," aldus Boy Hultink, Business Development Manager bij EWL Nederland.

De Nederlandse expert wees op Polen, waar 71% van de Oekraïners al actief is op de arbeidsmarkt. "Deloitte's analyse laat zien dat hun bijdrage aan het Poolse BBP in 2023 varieert van 0,7% tot 1,1%," verklaarde Boy Hultink.

Het onderzoek werd uitgevoerd in maart 2024 via een hybride aanpak die online CAWI-interviews en persoonlijke interacties combineert. Aan het onderzoek namen 400 volwassen Oekraïense burgers deel die in verschillende steden in Nederland wonen.

CONTACT: Anatoliy Zymnin, woordvoerder, +48 535888815, [email protected]