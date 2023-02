BIRKENSTOCK BEGINT EEN NIEUW HOOFDSTUK IN NEDERLAND VOOR EEN HOGERE KWALITEITSDISTRIBUTIE EN BETERE KLANTBEDIENING

Na een samenwerking van bijna vier decennia, draagt RELAXOR de distributie over aan BIRKENSTOCK

LINZ AM RHEIN, Duitsland en AMSTERDAM, 1 februari 2023 /PRNewswire/ -- Een belangrijk hoofdstuk in het succesverhaal van BIRKENSTOCK in Nederland loopt ten einde. De pagina wordt omgeslagen naar een nieuw hoofdstuk dat nog succesvoller belooft te worden. Na bijna vier decennia draagt RELAXOR de distributie over aan BIRKENSTOCK. Sinds 1984 distribueerde de multi-merk importeur van schoenen en sportartikelen de producten van het traditionele Duitse bedrijf in Nederland en vanaf 2013 opnieuw op exclusieve basis. Vanaf 1 juli 2023 zal de uitvinder van het voetbed de Nederlandse markt rechtstreeks bedienen. Deze strategie streeft het bedrijf ook in andere focusmarkten na, waarbij het de aanwezigheid van het merk en de distributiekwaliteit verhoogt. BIRKENSTOCK plant de oprichting van een eigen verkoopbedrijf en gaat een showroom openen in Amsterdam.

"We willen Hilko Hooijer en zijn team van harte bedanken voor de goede samenwerking en de grote toewijding waarmee RELAXOR ons merk gedurende deze zeer lange periode in Nederland heeft vertegenwoordigd", zegt Fabio Ortega, Vice President Wholesale Europe bij BIRKENSTOCK. "De spectaculaire groei en een investering van meerdere miljoenen euro's om de uitbreiding van onze productiecapaciteit in Duitsland te ondersteunen, samen met het veranderende consumenten- en distributielandschap, maken het voor ons als merk cruciaal om dichter bij onze klanten in onze focusmarkten te staan".

De ontwikkeling van een sterk DTC-bedrijf en een hoogwaardige groothandel in Nederland krijgen de grootste prioriteit zodat wij het complete BIRKENSTOCK verhaal beter kunnen overbrengen. We zullen onze klanten het volledige BIRKENSTOCK assortiment aanbieden, van onze iconische sandalen tot dichte schoenen, kinderschoenen, werkschoenen en andere categorieën. Nico-Mehdi Bouyakhf, Managing Director Europe bij BIRKENSTOCK: "Het is nu tijd om een nieuw hoofdstuk van BIRKENSTOCK te beginnen in Nederland, waar wij ons aanbod meer in lijn met de snel veranderende eisen en wensen van de lokale markt willen brengen. De directe distributie biedt ons een geweldige kans om onze relatie met de klant te verdiepen."

Ben je klant en wil je meer weten over ons nieuwe distributiesysteem in Nederland? Aarzel niet ons team te contacteren via e-mail: [email protected].

