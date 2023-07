BIRKENSTOCK neemt DISTRIBUTIE over op de Belgische markt

LINZ AM RHEIN, Duitsland en AMSTERDAM, 4 juli 2023 /PRNewswire/ -- BIRKENSTOCK neemt de distributie van zijn product op de Belgische markt over: Vanaf 1 juli zal het iconische Duitse lifestylemerk zijn klanten en consumenten in het land rechtstreeks bedienen.

Als onderdeel van de strategie van het bedrijf om de aanwezigheid van zijn merken uit te breiden en voortdurend de kwaliteit van de distributie in zijn focusmarkten te verbeteren, zal BIRKENSTOCK vanaf 1 juli 2023 de Belgische markt rechtstreeks gaan bedienen en de distributie overnemen van Lanaform, importeur van verschillende merken.

Nico Bouyakhf, President Europa bij BIRKENSTOCK: "We zijn verheugd om een nieuw hoofdstuk te beginnen voor de Belgische markt. Met deze belangrijke stap kunnen we ons aanbod nog beter afstemmen op de snel veranderende eisen en wensen van de lokale markt. De directe distributie biedt ons een geweldige kans om de relatie met onze klanten te verdiepen."

In het verlengde van de toegenomen focus op de Belgische markt wil BIRKENSTOCK een eigen lokaal verkoopbedrijf oprichten en deze zomer een kantoor te openen in Amsterdam, dat zal fungeren als centraal punt om klanten en consumenten in de gehele Benelux te bedienen.

"We maken een aanzienlijke groei door, met een investering van meerdere miljoenen euro's in de uitbreiding van de productiecapaciteit in Duitsland, in combinatie met veranderingen in het consumenten- en distributielandschap. We streven naar een robuuste direct-to-consumer (DTC)-activiteit en een hoogwaardige groothandelsdistributie in België", zegt Fabio Ortega, VP Wholesale Europe BIRKENSTOCK

BIRKENSTOCK is een wereldwijd lifestylemerk, geworteld in de creatie van het originele voetbed dat consumenten een uitgebreid assortiment producten biedt, waaronder iconische sandalen, dichte schoenen, kinderschoenen, professionele producten en andere categorieën.

Klanten die meer willen weten over de nieuwe distributiestructuur in België worden uitgenodigd om rechtstreeks via e-mail contact op te nemen met het BIRKENSTOCK-team: [email protected]

OVER BIRKENSTOCK

BIRKENSTOCK is een wereldwijd lifestylemerk met een traditie in iconisch schoeisel, geworteld in de creatie van het BIRKENSTOCK-voetbed. Het merk, dat teruggaat tot 1774, streeft naar kwaliteit en functionaliteit in al zijn activiteiten en productcategorieën. Het concept van algemeen welzijn wordt vertaald naar schoeisel, slaapsystemen en natuurlijke cosmetica zodat de lifestyle-visie van het merkerfgoed steeds meer vaste voet krijgt.

Met ongeveer 5.500 werknemers wereldwijd is dit traditionele familiebedrijf van de zesde generatie ook een van de grootste werkgevers in de Duitse schoenenindustrie. BIRKENSTOCK gebruikte de term "voetbed" al in de jaren 1910-1920 en gaf het de betekenis die consumenten wereldwijd tot de dag van vandaag kennen als synoniem voor uitstekend loop- en stacomfort. Tegen de vroege jaren '70 was BIRKENSTOCK een wereldspeler geworden. Sinds 2021 is het bedrijf voor het grootste deel in handen van L Catterton, 's werelds grootste groei-investeerder gericht op de consumptiegoederensector, en Financière Agache, een holding die gecontroleerd wordt door Agache, de holding van de familie Arnault.

De sandalen worden in Duitsland geproduceerd en in meer dan 100 landen op alle continenten verkocht. BIRKENSTOCK heeft ook een groeiend assortiment gesloten schoenen, kinderschoenen en werkschoenen, en daarnaast gespecialiseerde producten voor orthopedische retailers, sokken, tassen en riemen. In 2017 voegde BIRKENSTOCK slaapsystemen en natuurlijke cosmetica (BIRKENSTOCK NATURAL SKIN CARE) toe aan zijn productportfolio. BIRKENSTOCK heeft 16 vestigingen in Duitsland, in de deelstaten Noordrijn-Westfalen, Rijnland-Palts, Hessen, Beieren en Saksen. De gevestigde onderneming heeft ook eigen verkoopkantoren in de Verenigde Staten en Canada en in Brazilië, Singapore, Japan, Denemarken, Polen, Zwitserland, Zweden, Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Noorwegen, Dubai en India.

Birkenstock Group B.V. & Co. KG

Burg Ockenfels, Linz

Kijk voor meer informatie op www.birkenstock-group.com

U vindt onze online winkel op www.birkenstock.com

