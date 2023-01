Bitpanda Technology Solutions lanceert een SaaS-product voor banken, fintechs en andere platforms

Bitpanda Technology Solutions biedt toegang tot meer dan 20 miljoen klanten via zijn bestaande partners en lanceert wereldwijd zijn software-as-a-service-aanbod.

Bitpanda Technology Solutions biedt banken, makelaars, fintechs en online platforms de mogelijkheid om hun eindklanten snel handels- en investeringsdiensten aan te bieden voor activaklassen zoals crypto, aandelen/ETF's, edele metalen en grondstoffen.

Als onderdeel van dit onlangs uitgebreide aanbod zullen de partners van Bitpanda toegang krijgen tot hun uitgebreide aanbod van Europese licenties in meer dan 30 landen.

WENEN, 27 januari 2023 /PRNewswire/ -- Bitpanda , het toonaangevende platform in Europa voor digitale activa, maakt verheugd de lancering bekend van Bitpanda Technology Solutions , de meest schaalbare Investing-as-a-service-infrastructuur die in Europa en wereldwijd beschikbaar is. Bitpanda Technologies Solution bedient al meer dan 20 miljoen klanten met zijn initiële White Label API en voegt nu functies, activaklassen en verschillende wettelijke licenties aan zijn aanbod toe.

Het platform biedt fintechs, traditionele banken en online platforms nu de mogelijkheid om handels-, investerings- en bewaardiensten aan te bieden voor aandelen/ETF's, cryptovaluta's, edele metalen en grondstoffen. Partners kunnen hun eigen gebruikerservaringen bouwen op een ISO 27001-gecertificeerde en slagvaste infrastructuur. Deze infrastructuur is opgezet als een modulair systeem zodat onze partners via één API-verbinding kunnen kiezen uit onze functies zoals spaarplannen, asset-to-asset swaps, crypto staking, gefractioneerde aandelen, onze volledige blockchain en meer diensten.

We bedienen al meer dan 20 miljoen mensen in meer dan 25 landen

Bitpanda Technology Solutions heeft al grote fintech-bedrijven aangetrokken, zoals de Europese mobiele bank N26, de Franse geld-app Lydia, de Britse fintech Plum, de Italiaanse mobiele bank Hype en de Italiaanse open-financier Fabrick als doorlopende partners die gebruikmaken van de Investment-as-a-Service-functionaliteiten om te voldoen aan de vraag naar vereenvoudigde investeringsmogelijkheden van hun meer dan 20 miljoen gebruikers in meer dan 25 landen.

Bitpanda Tech is ontworpen om eenvoudig geïntegreerd te kunnen worden, waardoor onze partners in slechts 3 maanden een aanbod van wereldklasse voor beleggingen en bewaring kunnen lanceren. Hierdoor kunnen ze extra inkomstenstromen creëren en tegelijkertijd de operationele kosten van het gehele bedrijf tot een minimum terugdringen. Lukas Enzersdorfer-Konrad, plaatsvervangend CEO van de Bitpanda Group zal als CEO van Bitpanda Technology Solutions de nieuw gelanceerde Investment-as-a-Service-business leiden.

ERIC DEMUTH, co-CEO en oprichter van Bitpanda, zei:

"Bitpanda Technology Solutions is met een eenvoudige integratie van onze API de eenvoudigste manier om de beste beleggingservaring voor zowel eindgebruikers als institutionele beleggers mogelijk te maken. Na bijna een decennium in deze branche heeft de infrastructuur bewezen onder alle marktomstandigheden te functioneren. Met BTS hebben bedrijven de kans om een handels- en investeringsproduct voor crypto, aandelen en edelmetalen aan hun diensten toe te voegen dat in 2023 voldoet aan de behoeften van klanten."

LUKAS ENZERSDORFER-KONRAD, CEO van Bitpanda Technology Solution, vult aan:

"Financiële instellingen moeten zich tegenwoordig afvragen op welke manier ze tegemoet willen komen aan de toenemende vraag naar moderne beleggingsoplossingen. Het zelf bouwen van deze oplossingen betekent hoge opstartkosten en producten die vaak al verouderd zijn voordat ze gelanceerd worden. Simpel gezegd kunnen instellingen dit niet zelf als ze een oplossing willen die snel gelanceerd kan worden en aan alle nalevingsvereisten voldoet. Door met ons samen te werken, kunnen ze met behoud van hun klanten nieuwe inkomstenstromen aanboren. Onze oplossing is volledig aanpasbaar, volledig veilig, volledig stabiel en volledig gereguleerd. Uw ontwerp, onze technologie."

Toegewijd aan naleving van de regelgeving

Naast een vergunning om cryptovaluta's voor eigen rekening aan te houden en te verhandelen, is de Bitpanda Group ook geregistreerd bij de Oostenrijkse Autoriteit voor Financiële Markten (FMA), de Franse Autorité Des Marchés Financiers (AMF), de Tsjechische Handelsautoriteit als VASP, bezit de Group de PSD2-licentie, de MiFID II-licentie en werd de Group de eerste instelling voor elektronisch geld (EMI) in Oostenrijk conform de Europese wetgeving (EMD2) en beschikt bovendien over een volledig AML5-compatibel KYC-proces. Onlangs heeft Bitpanda de meest uitgebreide crypto-licentie verkregen die wordt aangeboden door de Duitse toezichthouder BaFin, was het de eerste buitenlandse crypto-aanbieder die een volledige licentie kreeg in Zweden, en verzekerde het zich ook van de registratie als Italian Virtual Asset Services Provider (VASP) en de Bank of Spain. Via Bitpanda Custody kan de Groep ook bewaardiensten leveren in het Verenigd Koninkrijk naast de bestaande licenties van Bitpanda in de Europese Unie.

OVER BITPANDA

Bitpanda vereenvoudigt het creëren van rijkdom. Bitpanda, opgericht in 2014 in Wenen, Oostenrijk door Eric Demuth, Paul Klanschek en Christian Trummer, is in het leven geroepen om mensen te helpen zichzelf voldoende te vertrouwen om financiële vrijheid voor hun toekomst op te bouwen. Via het gebruiksvriendelijke, handel-alles-platform kunnen zowel beginnende investeerders als doorgewinterde experts 24/7 investeren in de gewenste cryptovaluta's, crypto-indices, aandelen, edelmetalen en grondstoffen. Met 700 teamleden en gestaag naderende 4 miljoen klanten is het bedrijf een van Europa's meest succesvolle fintechs.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1990593/Bitpanda_Logo.jpg

SOURCE Bitpanda