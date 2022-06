Blis lanceert nieuwe e-guide en interactieve calculator, waaruit blijkt dat bijna 50% van digitale doelgroepen over het hoofd worden gezien

AMSTERDAM, 14 juni 2022 /PRNewswire/ -- Blis, het op doelgroepen gerichte platform dat niet afhankelijk is van persoonlijke gegevens, kondigde vandaag de lancering aan van de nieuwe e-guide, getiteld 'Missing something? Finding the audiences no one is talking about…yet' ("Mist u iets? Doelgroepen vinden waar (nog) niemand over praat'). De nieuwe interactieve e-guide werd gelanceerd om marketeers inzicht te geven in de werkelijke impact van op ID gebaseerde oplossingen op addressable audiences en de deugden van op privacy gebaseerde oplossingen die niet afhankelijk zijn van ID's om nauwkeurige targeting op schaal te bereiken.

Wijzigingen in IDFA's en cookies hebben een fundamentele invloed gehad op het advertentie-ecosysteem, van planning tot targeting en het meten van campagnes. De nieuwe e-guide kijkt naar gegevens uit het Verenigd Koninkrijk, Europa, de Verenigde Staten, Australië en Nieuw-Zeeland om aan te tonen dat bijna de helft van de digitaal adresseerbare doelgroepen op mobiele devices– en bijna de helft op desktop – worden gemist als gevolg van ID's.

Om marketeers in staat te stellen de mensen achter deze percentages te ontdekken, lanceerde Blis ook haar nieuwe interactieve calculator die laat zien welke lifestyle-doelgroep het meest wordt beïnvloed door de drastische manier waarop doelgroepen worden afgeschreven, die betrekking heeft op 10 lifestyle-doelgroepen van reizigers tot fashionista's.

De gids belicht drie belangrijke tips die marketeers moeten overwegen bij het kiezen van hun advertentiepartners, van het in twijfel trekken van de duurzaamheid van de oplossingen tot het begrijpen van de beperkingen van verschillende technologieën. Blis hoopt dat de e-guide merken en agencies zal helpen beter te begrijpen hoe ze de 'privacy-first'-realiteit kunnen omarmen en de verwachtingen en methoden van targeting aan te passen, te vinden en hun gemiste doelgroepen te bereiken.

"Er is nog steeds de overtuiging dat merken de juiste audiences op schaal bereiken – en dat dat pas zal veranderen als de Chrome-uitfasering van kracht wordt," zei Aaron McKee, CTO bij Blis. "Maar de huidige realiteit is veel zorgwekkender, omdat adverteerders die nog steeds op ID's vertrouwen, al bijna de helft van hun doelgroep over het hoofd zien. Dit gebeurt op dit moment en marketeers moeten de juiste vragen stellen bij het kiezen van hun advertentiepartners. Vandaag, niet morgen. Als uw partners u vertellen dat ze nog steeds uw precieze publiek op schaal bereiken met oplossingen die alleen op ID of cookies zijn gebaseerd, ziet u dat de cijfers in onze 'gemiste doelgroepcalculator' een ander verhaal vertellen ".

De e-guide is beschikbaar om te downloaden en versterkt de betrokkenheid van Blis bij doelgroepgerichte targeting op een schaal die niet afhankelijk is van persoonlijke gegevens. De aanpak van Blis is gebaseerd op nauwkeurige, consented locatiedata, gecombineerd met een reeks rijke online datasets die klanten het meest gedetailleerd beschikbare inzicht in hun doelgroepen geeft.

Over Blis

Blis is het doelgroepgerichte platform dat niet afhankelijk is van persoonsgegevens. We zijn een geïntegreerd plannings- en aankoopplatform dat geschaalde, relevante en goed presterende doelgroepen levert en 's werelds grootste merken en mediabureaus helpt hun doelen te bereiken.

In de afgelopen 18 jaar heeft Blis zijn reputatie opgebouwd op het leveren van bekroonde, op locaties gebaseerde advertentieoplossingen. In het hedendaagse consumentgerichte landschap transformeert Blis de rol van locatiegegevens door deze te combineren met een breed scala aan rijke en krachtige datasets om onze klanten het diepste beschikbare doelgroepinzicht te geven. Onze unieke aanpak van geïntegreerde planning en inkoop biedt gepersonaliseerde targeting en prestaties zonder afhankelijk te zijn van persoonsgegevens. We bieden relevante advertenties aan de meest waardevolle adresseerbare doelgroepen op elk kanaal en leveren de campagneresultaten van onze klanten elke keer, van merkbekendheid en engagement tot winkelbezoeken/sitebezoeken en verkoop.

Blis, opgericht in het Verenigd Koninkrijk in 2004, is nu actief in meer dan 40 kantoren verspreid over vijf continenten. Wij werken samen met 's werelds grootste en meest klantgerichte bedrijven in alle branches, waaronder Unilever, Samsung, McDonald's, HSBC, Mercedes Benz en Peugeot, en met elk groot mediabureau.

Ga voor meer informatie naar blis.com.

