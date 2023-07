Blues breidt de wereldwijde dekking uit met 1NCE IoT connectiviteitsoptie

Blues-klanten kunnen nu een uitgebreide wereldwijde dekking toevoegen aan hun oplossingen met behulp van IoT-connectiviteit van 1NCE

De 1NCE-dekking biedt Blues-klanten met wereldwijde uitbreidingsbehoeften toekomstbestendige ondersteuning die verder gaat dan de gebieden die met het Notecard-product zijn gebundeld.

MANCHESTER, Massachusetts, 12 juli 2023 /PRNewswire/ -- Blues, een leider in eenvoudig te bouwen IoT-oplossingen die de bedrijfsvoering verbeteren, kosten verlagen, en de marktintroductietijd verkorten, heeft vandaag aangekondigd dat het de dekking zal uitbreiden via een partnerschap met softwarebedrijf 1NCE. 1NCE en Blues zijn de enige bedrijven die wereldwijde, levenslange dekking bieden voor IoT-apparaten waarmee bedrijven oplossingen kunnen ontwikkelen voor uitdagingen op markten, van schone energie tot productie en gezondheidszorg.

1NCE breidt de bestaande mobiele dekking van Blues' Notecard uit, een eenvoudig te integreren draadloze IoT module. 1NCE's dekking van 158 landen en regio's wordt toegevoegd aan de 140 landen die al door het Blues' Notecard product worden voorzien, waardoor zakelijke klanten de mogelijkheid hebben om op het IoT aangesloten producten op een grotere wereldwijde schaal te implementeren.

„Onze samenwerking met 1NCE breidt de IoT dekking van onze klanten uit om testen en productimplementaties over de hele wereld te ondersteunen," zegt Jim Hassman, President en CRO van Blues. „Blues-klanten gebruiken onze Notecard om belangrijke missies aan te pakken, van het bewaken van de luchtkwaliteit tot het verminderen van voedselverspilling. Samen ondersteunen 1NCE en Blues de vindingrijkheid van onze klanten met onze gezamenlijke inzet voor eenvoud, bedrijfsgerichte betrouwbaarheid en schaalbaarheid in de cloud."

Notecard verbindt producten van klanten op betaalbare en veilige wijze met de cloud zonder de last van mobiele plannen, kosten of complexe installatie en voorziening van apparaten. Het werkt naadloos samen met Notehub om gegevens van de producten van een klant veilig naar de gekozen cloudapplicatie door te sturen.

De firmware van Notecard ondersteunt failover naar een secundaire SIM voor ononderbroken connectiviteit, zodat klanten 1NCE voor een betrouwbare Notecard-dekking kunnen gebruiken in gebieden die eerder onvoldoende bediend waren. API's, bibliotheken, documentatie, broncode, open hardware-ontwerpen en community vereenvoudigen de low code engineers- en ontwikkelaarservaring terwijl ze van prototype naar pilot naar productie evolueren.

„Blues heeft een van de beste IoT oplossingen op de markt, en we zijn het eens met de behoefte aan wereldwijde connectiviteit die vooraf in het apparaat van een klant wordt gebundeld en opgenomen. Door samen te werken met Blues kunnen we doen waarin we het beste zijn: het voor klanten gemakkelijk maken om overal ter wereld gegevens te verzamelen door connectiviteit om te zetten in een vrijwel onzichtbaar deel van de IoT waardeketen," zei Ivo rook, Chief Operating Officer, 1NCE.

Voor meer informatie over hoe Blues momenteel zakelijke klanten van dienst is gaat u naar Blues use cases, hier: Enterprise Industrial IoT Use Cases | Blues en Blues casestudies, hier: Cellular & Wi-Fi IoT Customer Success Stories | Blues .

Over Blues

Wij geloven dat ieder individu de kracht heeft om een positieve invloed te hebben. Onze missie: Innovatie stimuleren door connectiviteit eenvoudig te maken – voor organisaties van elke omvang, hun klanten en het milieu.

Blues helpt bedrijven en overheden over de hele wereld om betrouwbare en innovatieve connectiviteitsoplossingen te creëren die meetbaar waarde opleveren met behulp van IoT-gedreven data intelligence. Met Blues kunnen klanten eenvoudig van en naar elk apparaat, overal en op elk moment, informatie verzenden en ontvangen waardoor de bedrijfsactiviteiten worden verbeterd en tegelijkertijd de kosten worden verlaagd. De paradepaardjes van Blues, Notecard en Notehub, lossen de grootste uitdagingen op die verbonden zijn aan IoT-connectiviteit, waardoor het eenvoudig is om elk fysiek product veilig met de cloud te verbinden.

Meer dan 800 organisaties wereldwijd, van non-profitorganisaties tot startups tot ondernemingen, gebruiken geïntegreerde hardware, software en cloudservice IoT-technologieën van Blues om de operationele efficiëntie te verbeteren, klantervaringen te verrijken en nieuwe inkomstenstromen te creëren. Volg Blues op Twitter , LinkedIn en Facebook .

Over 1NCE

1NCE is het enige software- en connectiviteitsbedrijf dat een levenslange licentie voor IoT levert tegen een wereldwijd vast tarief. Onze missie is om echt grensoverschrijdend, toekomstbestendig IoT te leveren zonder onzekerheid of gedoe tijdens de levensduur van een apparaat. In 158 landen verandert 1NCE connectiviteit in elektriciteit die klaar is voor consumptie – waardoor de wereld van het IoT wordt geopend voor innovators die het milieu, de steden, de gezondheidszorg, de openbare veiligheid, de toeleveringsketen en meer drastisch zullen verbeteren. Lees meer online en volg 1NCE op Twitter , LinkedIn en Facebook .

