BlueVoyant verwelkomt doorgewinterde cyberbeveiligingsleiders van Merck en Paramount

"We zijn verheugd om cyberbeveiligingsexperts Mark en Dan te mogen verwelkomen om te helpen onze missie verwezenlijken: het van begin tot eind proactief beveiligen van zakelijke ecosystemen tegen de steeds geavanceerdere bedreigingen van vandaag de dag", aldus Joel Molinoff, vice-voorzitter strategische ontwikkeling bij BlueVoyant. "Ons steeds groeiende team is een bewijs van onze inzet om de bedrijfsgroei te verrijken, te ontwikkelen en te stimuleren."

Als veteraan binnen de sector komt Risoldi bij het bedrijf na zijn meest recente functie als plaatsvervangend CISO en global head information risk management en data governance bij het farmaceutische bedrijf Merck. In zijn meer dan 36-jarige carrière heeft hij werkt als senior executive gewerkt in sectoren als financiële dienstverlening, consulting en gezondheidszorg.

"Ik bewonder de aanpak van BlueVoyant met betrekking tot het risicobeheer van derden", aldus Risoldi. "Mijn jaren in de beveiligingssector hebben mij geleerd hoe uitdagend het kan zijn voor organisaties om de toeleveringsketen en andere cyberbeveiligingsrisico's op een effectieve manier te beheren en toch te voldoen aan de zakelijke behoeften en te presteren. Ik ben vereerd om bij het team te komen en deze organisaties te helpen zich verder te ontwikkelen."

Vasile komt bij het bedrijf werken na meer dan vier jaar werkzaam te zijn geweest bij multimedia- en entertainmentbedrijf Paramount, waar hij het meest recent de functie van vice-president van informatiebeveiliging bekleedde en leiding gaf aan de informatiebeveiligings- en privacyprogramma's van het bedrijf voor de regio EMEA. Voor zijn tijd bij Paramount werkte Vasile in leidinggevende cyber-functies bij Veon, Canon en Electronic Arts. Gedurende zijn 20-jarige carrière heeft hij wereldwijd teams en programma's voor informatiebeveiliging en privacy opgebouwd om bedrijven te beschermen tegen steeds complexere dreigingsomgevingen.

"Ik ben persoonlijk getuige geweest van de ontwikkeling van het huidige dreigingslandschap, dat uitdagender en complexer is geworden dan ooit tevoren", aldus Vasile. "Het vermogen van BlueVoyant om overkoepelende oplossingen te bieden, is precies wat de sector nodig heeft en het verheugt mij dat ik deel ga uitmaken van het voortdurende succes van het bedrijf."

De nieuwe aanwervingen komen na de uitbreiding van BlueVoyant's Strategic Development Group met Malcom Harkins, chief security and trust officer bij Epiphany Systems, en Myrna Soto, oprichter en CEO van Apogee Executive Advisors, die beiden als adviseurs zijn toegetreden.

