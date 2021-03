BNG Bank draagt drie nieuwe commissarissen voor

Karin Bergstein (1967) heeft verschillende functies vervuld bij ING, waaronder als lid van het directieteam van ING Bank Nederland, en is lid geweest van de Raad van Bestuur van a.s.r. Vanuit deze functies heeft zij veel ervaring in de financiële en bancaire sector, waaronder met kredietverlening. Mevrouw Bergstein heeft ruime ervaring als lid van toezichthoudende organen, waaronder bij banken (Van Lanschot Kempen, a.s.r. bank). Vanuit rollen in de Raad van Toezicht bij Sanquin en de Universiteit Utrecht heeft zij ook kennis van de voor BNG Bank belangrijke klantsectoren zorg en onderwijs. Zij is binnen verschillende instellingen voorzitter of lid van het Audit Committee. Op grond van deze kennis en ervaring zal mevrouw Bergstein na benoeming voorzitter worden van het Audit Committee.

Leonard Geluk (1970) is wethouder Jeugd & Onderwijs geweest bij de gemeente Rotterdam, en is daarna voorzitter van het College van Bestuur geweest bij achtereenvolgens ROC Midden Nederland en De Haagse Hogeschool. Vanaf 1 april 2020 is hij algemeen directeur bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Vanuit zijn eerdere en huidige functies heeft de heer Geluk ruime kennis van decentrale overheden en onderwijs, twee voor BNG Bank belangrijke klantsectoren. Na benoeming zal de heer Geluk plaatsnemen in het HR Committee en de Remuneratiecommissie.

Femke de Vries (1972) heeft ruime ervaring op de gebieden toezicht, risicomanagement en compliance, en gedrag en cultuur. Mevrouw De Vries is werkzaam geweest in verschillende functies bij De Nederlandsche Bank, waaronder als directeur van de Divisie Toezicht Expertisecentra en als Secretaris-Directeur. Vervolgens is ze lid geweest van het bestuur van de Autoriteit Financiële Markten. Momenteel is mevrouw De Vries werkzaam als managing partner bij &samhoud consultancy en lid van het bestuur van &samhoud groep. Daarnaast is zij bijzonder hoogleraar Toezicht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Op basis van haar ervaring in toezicht, risicomanagement en compliance zal mevrouw De Vries na benoeming zitting nemen in het Risk Committee.

Huub Arendse, voorzitter van de RvC per 22 april 2021: "De RvC dankt Marjanne Sint en Jantine Kriens voor hun jarenlange bijdrage aan BNG Bank. De RvC is verheugd om Karin Bergstein, Leonard Geluk en Femke de Vries te mogen voordragen als commissaris van de bank. Met hun ruime ervaring en specifieke expertise kunnen zij een waardevolle bijdrage leveren aan het toezicht door de RvC op de activiteiten van BNG Bank."

Met het aantreden van drie nieuwe commissarissen krijgt de RvC tijdelijk een omvang van 8 leden. Na het vertrek van Kees Beuving, die aftreedt in 2022, zal de omvang weer worden teruggebracht naar 7 leden. Het dagelijks bestuur van BNG Bank is in handen van een Executive Committee van 5 leden.

BNG Bank – Gedreven door maatschappelijke impact

BNG Bank richt zich exclusief op het publieke domein in Nederland. Klanten zijn onder meer gemeenten, woningcorporaties en zorg- en onderwijsinstellingen. Ambitie is dat klanten de bank beschouwen als natuurlijke partner voor het oplossen van hun maatschappelijke vraagstukken. BNG Bank is met een balanstotaal van meer dan EUR 160 miljard de vierde bank van Nederland.

