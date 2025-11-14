BNY wordt de eerste Agent Lender die gebruik maakt van de Securities Financing Transaction Service van Cboe Clear Europe en breidt daarmee de toegang uit naar ICBE-klanten

BNY treedt op als eerste Agent Lender voor de SFT Service van Cboe Clear Europe, naast haar rol als Tri-Party Collateral Agent

Mijlpaal bereikt nu de service naar ICBE-klanten wordt uitgebreid, door gebruik te maken van een innovatief zekerheidsmodel

Toegang tot SFT-clearingservice uitgebreid naar een belangrijk segment van de effectenuitleenmarkt

AMSTERDAM, 14 november 2025 /PRNewswire/ -- Cboe Global Markets, Inc. (Cboe: CBOE), 's werelds toonaangevende derivaten- en effectenbeursnetwerk, kondigde vandaag aan dat Cboe Clear Europe, haar pan-Europese clearinghuis, een belangrijke stap heeft gezet in de ontwikkeling van haar SFT-clearingservice (Securities Financing Transactions), met BNY, (NYSE: BK), een wereldwijde financiële dienstverlener, die als eerste Agent Lender van de service optreedt. Deze mijlpaal werd bereikt met de clearing van SFT's door BNY namens ICBE-klanten, waardoor de service naar een belangrijk nieuw klantensegment werd uitgebreid.

Cboe Clear Europe en BNY hebben samengewerkt aan de lancering van een nieuw titeltransfermodel met een pledge-back functie, specifiek voor ICBE-klanten. Via deze structuur krijgen ICBE's - naast andere geldverstrekkers aan uiteindelijke gerechtigden, zoals staatsinvesteringsfondsen, pensioenfondsen en centrale banken - toegang tot de voordelen van centraal geclearde SFT's zonder margin te hoeven storten of bij te dragen aan het wanbetalingsfonds van de centrale tegenpartij wanneer ze als geldverstrekker optreden. Hierdoor worden ICBE's aantrekkelijkere tegenpartijen voor leners die gebruik maken van de service van Cboe Clear Europe, waardoor de bedragen van geleende activa toenemen, marktliquiditeit wordt bevorderd en de balansefficiëntie voor leners op gebied van securities lending wordt ondersteund.

Vikesh Patel, voorzitter van Cboe Clear Europe, verklaart: "We zijn verheugd om BNY als eerste Agent Lender van onze transformatieve SFT clearingservice te verwelkomen en het model naar ICBE-klanten uit te breiden. Deze innovatie binnen ons SFT cleared aanbod versterkt onze toewijding om marktinnovatie, transparantie en veerkracht in financiële markten te stimuleren. Door de expertise van BNY en de clearingcapaciteiten van Cboe Clear Europe te benutten, hebben we een innovatieve oplossing gecreëerd die is ontworpen om het marktvertrouwen te vergroten, de efficiëntie van zekerheden te optimaliseren en ICBE-deelnemers in staat te stellen aan securities finance te doen met ongeëvenaarde niveaus van veiligheid en transparantie."

Laide Majiyagbe, Global Head of Liquidity, Financing and Collateral van BNY, gaf volgend commentaar: "De samenwerking met Cboe Clear Europe aan deze baanbrekende oplossing getuigt van BNY's toewijding om innovatie en klantgerichtheid in het financierings- en zekerhedenecosysteem te stimuleren. Als 's werelds grootste Agent Lender en de eerste die live gaat met een centraal gecleard triparty-model dat ICBE-conforme clearing ondersteunt, zijn we trots dat we via ons geïntegreerd Global Collateral Platform verbeterde efficiëntie van zekerheden en liquiditeit kunnen leveren."

Deze mijlpaal bouwt voort op Cboe Clear Europe's lancering van haar SFT clearingservice in maart, met BNY als Tri-Party Collateral Agent, die het traditionele bilaterale proces voor SFT's in Europese aandelen en ETF's in een centraal gecleard model omzet. Vanuit kapitaalperspectief biedt de introductie van centrale clearing voor SFT's potentieel aanzienlijke mogelijkheden voor kapitaaloptimalisatie, waaronder aanzienlijke verlagingen van RWA (Risk-Weighted Assets = risicogewogen activa) voor bepaalde clearingdeelnemers. Daarnaast maakt Cboe Clear Europe gebruik van haar positie als grootste centrale tegenpartij voor contante aandelen om productoverschrijdende margeverrekeningen tussen contante aandelen en SFT-transacties aan te bieden, waardoor potentieel krachtige kapitaalefficiënties worden ontsloten.

BNY treedt op als een van de Tri-Party Collateral Agents en de service is ook geïntegreerd met Pirum voor de verwerking van handelsinstructies en lifecycle events.

Met een zeer schaalbaar technologieplatform is Cboe Clear Europe goed gepositioneerd om haar SFT clearingservice het komende jaar naar andere uitleenbare effecten en nieuwe jurisdicties uit te breiden.

Jan Treuren, Senior Director Product bij Cboe Clear Europe, verklaart: "De mogelijkheid voor ICBE-klanten om van onze SFT service gebruik te maken is een belangrijke ontwikkeling voor zowel deelnemers als de Securities Finance markt in zijn geheel. We kijken ernaar uit meer Agent Lenders en hun ICBE-klanten te mogen verwelkomen om te profiteren van het toegenomen gebruik van deze innovatieve structuur. Door de combinatie van operationele automatisering, potentieel voor kapitaalefficiëntie, productoverstijgende margining en robuust risicobeheer, geven we deelnemers meer wind in de zeilen en versterken we de infrastructuur van de Securities Lending-markt voor de toekomst."

Voor meer informatie over de SFT-service van Cboe Clear Europe gaat u naar: clear.cboe.com

Over Cboe Global Markets

Cboe Global Markets (Cboe: CBOE), 's werelds toonaangevende derivaten- en effectenbeursnetwerk, levert geavanceerde handels-, clearing- en beleggingsoplossingen aan mensen over de hele wereld. Cboe biedt handelsoplossingen en producten in meerdere activaklassen, waaronder aandelen, derivaten en FX in Noord-Amerika, Europa en de regio Azië-Stille Oceaan. Bovenal zetten we ons in om een betrouwbare, inclusieve wereldwijde marktplaats op te bouwen die mensen in staat stelt om een duurzame financiële toekomst na te streven. Ga voor meer informatie over de Exchange for the World Stage naar www.cboe.com .

Cboe®, Cboe Global Markets®, CFE®, en Cboe Futures Exchange® zijn gedeponeerde handelsmerken of dienstmerken van Cboe Exchange, Inc. Alle andere handelsmerken en dienstmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.

Cboe Global Markets, Inc. en haar dochterondernemingen doen geen aanbevelingen en doen geen uitspraken over mogelijke voordelen van effecten, futures, digitale activa of beleggingen, of producten of diensten van derden. Cboe Global Markets, Inc. is niet gelieerd aan eventuele derden waarnaar in dit persbericht wordt verwezen. Beleggers moeten zelf hun eigen due diligence uitvoeren met betrekking tot hun effecten, futures, digitale activa en beleggingspraktijken. Dit persbericht is alleen op vandaag geldig. Cboe Global Markets, Inc. wijst elke verplichting af om de informatie in dit document bij te werken.

Niets in deze aankondiging mag worden beschouwd als een uitnodiging tot het kopen of een aanbod tot het verkopen van effecten, futures of digitale activa in enig rechtsgebied waar het aanbod of het verzoek onwettig zou zijn onder de wetgeving van een dergelijk rechtsgebied. Niets in deze mededeling vormt fiscaal, juridisch of beleggingsadvies. Beleggers moeten hun belastingadviseur of juridisch adviseur raadplegen voor advies en informatie betreffende hun specifieke situatie.

Cboe Global Markets, Inc. en haar dochterondernemingen geven geen enkele garantie, expliciet of impliciet, met inbegrip van, zonder beperking, enige garanties wat betreft verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, nauwkeurigheid, volledigheid of tijdigheid, de resultaten te verkrijgen door ontvangers van de producten en diensten hierin beschreven, of met betrekking tot het vermogen van de indexen waarnaar in dit persbericht wordt verwezen om de prestaties van hun respectievelijke effecten, in het algemeen, of de prestaties van de indexen waarnaar in dit persbericht wordt verwezen of een subset van hun respectievelijke effecten te volgen, en is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele onnauwkeurigheden of fouten. Cboe Global Markets, Inc. en haar dochterondernemingen hebben de samenstelling of weging van de effecten waaruit indexen van derden bestaan en waarnaar in dit persbericht wordt verwezen, niet berekend, samengesteld of bepaald en zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor onnauwkeurigheden of fouten in indexen waarnaar in dit persbericht wordt verwezen.

FTSE® en de FTSE-indexen zijn handelsmerken en dienstmerken van FTSE International Limited, die onder licentie worden gebruikt.

Waarschuwingen met betrekking tot toekomstgerichte informatie

Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen in de zin van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995 die een aantal risico's en onzekerheden met zich meebrengen. U kunt deze verklaringen herkennen aan toekomstgerichte woorden zoals "kunnen", "zouden kunnen", "moeten", "verwachten", "plannen", "anticiperen", "geloven", "schatten", "voorspellen", "potentieel" of "voortzetten" en de negatieve equivalenten van deze termen en andere vergelijkbare terminologie. Alle verklaringen die onze verwachtingen, aannames of projecties over de toekomst weerspiegelen, anders dan verklaringen over historische feiten, zijn toekomstgerichte verklaringen. Deze toekomstgerichte verklaringen, die onderhevig zijn aan bekende en onbekende risico's, onzekerheden en aannames over ons, kunnen voorspellingen bevatten over onze toekomstige financiële prestaties op basis van onze groeistrategieën en verwachte trends in ons bedrijf. Deze verklaringen zijn slechts voorspellingen gebaseerd op onze huidige verwachtingen en projecties over toekomstige gebeurtenissen. Er zijn belangrijke factoren die ertoe kunnen leiden dat onze werkelijke resultaten, activiteitenniveau, prestaties of verwezenlijkingen wezenlijk verschillen van deze uitgedrukt of geïmpliceerd door de toekomstgerichte verklaringen.

We werken in een zeer concurrerende en snel veranderende omgeving. Van tijd tot tijd doen zich nieuwe risico's en onzekerheden voor en het is niet mogelijk om alle risico's en onzekerheden te voorspellen, noch kunnen we de invloed van alle factoren op onze activiteiten inschatten of de mate waarin een factor, of combinatie van factoren, ertoe kan leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van de resultaten die zijn opgenomen in toekomstgerichte verklaringen.

Sommige factoren die ertoe zouden kunnen leiden dat de werkelijke resultaten afwijken: het verlies van ons recht om bepaalde indexopties en futuresproducten exclusief te noteren en te verhandelen; economische, politieke en marktomstandigheden; naleving van wettelijke en reglementaire verplichtingen; prijsconcurrentie en consolidatie in onze sector; dalingen in handels- of clearingvolumes, vergoedingen voor marktgegevens of een verschuiving in de mix van producten die op onze beurzen worden verhandeld; wijzigingen in wet- of regelgeving of wijzigingen in belastingregimes; ons vermogen om onze systemen en communicatienetwerken te beschermen tegen zwakke plekken en inbreuken op de beveiliging; ons vermogen om bekwaam management en ander personeel aan te trekken en te behouden; toenemende concurrentie van buitenlandse en binnenlandse entiteiten; onze afhankelijkheid van en blootstelling aan risico's van derden; factoren die van invloed zijn op de kwaliteit en integriteit van onze en andere van toepassing zijnde indexen; ons vermogen om onze wereldwijde activiteiten, groei en strategische overnames of allianties effectief te beheren; kostenstijgingen van de producten en diensten die we gebruiken; ons vermogen om ons bedrijf te runnen zonder de intellectuele eigendomsrechten van anderen te overtreden en de kosten die gepaard gaan met de bescherming van onze eigen intellectuele eigendomsrechten; ons vermogen om de risico's te minimaliseren, waaronder onze krediet-, tegenpartij-, investerings- en wanbetalingsrisico's, die gepaard gaan met de exploitatie van onze clearinghouses; ons vermogen om handels- en clearingvolumes en transactieverkeer aan te kunnen, inclusief aanzienlijke stijgingen, zonder dat onze systemen falen of slechter gaan presteren; wangedrag door personen die onze markten of producten gebruiken of voor wie wij transacties clearen; uitdagingen in verband met ons gebruik van open source softwarecode; ons vermogen om aan onze complianceverplichtingen te voldoen, inclusief het beheren van onze zakelijke belangen en onze verantwoordelijkheden op gebied van regelgeving; het verlies van belangrijke klanten of een aanzienlijke vermindering van handels- of clearingvolumes door belangrijke klanten; ons vermogen om BIDS Trading te handhaven als een onafhankelijk beheerd en geëxploiteerd handelsplatform, los van en niet geïntegreerd met onze geregistreerde nationale effectenbeurzen; schending van onze reputatie; het vermogen van onze compliance- en risicobeheermethodes om onze risico's effectief te bewaken en te beheren; beperkingen opgelegd door onze schuldverplichtingen en ons vermogen om betalingen te doen op of onze schuldverplichtingen te herfinancieren; ons vermogen om een investment grade credit rating te behouden; bijzondere waardevermindering van onze goodwill, activa met een lange levensduur, investeringen of immateriële activa; de nauwkeurigheid van onze schattingen en verwachtingen; en risico's op rechtszaken en andere aansprakelijkheden. Meer gedetailleerde informatie over factoren die van invloed kunnen zijn op onze werkelijke resultaten vindt u in onze documenten die bij de SEC zijn ingediend, waaronder ons jaarverslag op Form 10-K voor het boekjaar dat eindigde op 31 december 2024 en andere documenten die van tijd tot tijd bij de SEC worden ingediend.

Wij nemen geen enkele verplichting op ons en wijzen uitdrukkelijk elke verplichting van de hand om toekomstgerichte verklaringen bij te werken als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins, tenzij dit wettelijk verplicht is. Lezers wordt geadviseerd niet overmatig te vertrouwen op deze toekomstgerichte verklaringen, die uitsluitend gelden op de datum hiervan.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/622233/Cboe_GM_New_Logo.jpg