Bostik rondt de integratie van de prestatielijmen van Ashland af om volledig van synergieën te profiteren

COLOMBES, Frankrijk, 7 juli 2022 /PRNewswire/ -- Vier maanden na de overname van de prestatielijmactiviteiten van Ashland heeft Bostik, het segment lijmoplossingen van Arkema, de integratie van deze activiteiten binnen zijn organisatie afgerond. Deze mijlpaal is een belangrijke stap in het vermogen van Bostik om de verwachte synergieën en groei te realiseren.

In het kader van de integratie van Ashland's Performance Adhesive activiteiten, en om haar klantgerichtheid te versterken en haar vermogen om innovatieve, meer duurzame, hoogwaardige oplossingen te ontwikkelen in een breed scala van markten, heeft Bostik haar activiteiten gereorganiseerd en opereert nu met vier marktgerichte bedrijven:

- Duurzame goederen brengt de traditionele activiteiten van Bostik op het gebied van duurzame goederen en de structurele lijmactiviteiten van Ashland samen, waardoor het meer in staat is om op maat gemaakte oplossingen te ontwikkelen voor waardevollere markten in assemblage, mobiliteit, technische lijmen en bouwcomponenten;

- Geavanceerde verpakking en verwerking integreert de drukgevoelige lijmen en laminerings- en coating-activiteiten van Ashland, waardoor het marktleiderschap en de geografische voetafdruk worden versterkt om te voldoen aan de behoeften van wereldwijde klanten in de sector van het verwerken van gewalste goederen;

- Hygiëne, papier en karton combineert de Bostik niet-geweven en harde verpakkingsbedrijven om klanten van wereldwijde consumentengoederen te bedienen in de sectoren hygiëne en eindelijnsverpakkingen.

- Bouw en consumenten blijft onveranderd en bedient professionele en particuliere klanten in de bouw.

Volgens Vincent LEGROS, de CEO van Bostik, "biedt de overname van de prestatielijmen van Ashland een unieke kans om een drempel te halen in onze strategie om onze klanten te voorzien van op maat gemaakte, hoogwaardige, innovatieve zelfklevende oplossingen. Onze nieuwe organisatie zal ons helpen om deze strategie uit te voeren en zal actief bijdragen aan de ambitie van Arkema om een pure speler op het gebied van speciaalmaterialen te worden. Alle teams zijn erg enthousiast over de vele kansen die dit zal genereren."

Met een van 's werelds meest complete aanbiedingen op het gebied van drukgevoelige kleefstoffen en met marktleidende posities in structurele kleefstoffen en flexibele laminering, zal deze nieuwe organisatie aanzienlijke mogelijkheden ontsluiten om samen met klanten en met de andere activiteiten van de Arkema-groep innovatieve en duurzamere oplossingen te ontwikkelen, en tegelijk de activiteiten op enkele sleutelmarkten helpen globaliseren.

Over Bostik, het segment zelfklevende oplossingen van Arkema

Bostik, een dochteronderneming van de Arkema Group en een wereldwijde speler in speciale lijmen voor de bouw-, consumenten- en industriële markten, ontwikkelt innovatieve en multifunctionele afdichtings- en hechtoplossingen die ons dagelijks leven al meer dan 130 jaar vorm geven. Met een jaaromzet van meer dan 2 miljard euro, een aanwezigheid in meer dan 50 landen en meer dan 6.500 werknemers zet de onderneming zich met haar innovaties in om de grote ecologische, energetische en technologische uitdagingen aan te gaan. Het is gericht op continue verbetering en operationele uitmuntendheid om te voldoen aan de verwachtingen van klanten en partners.

