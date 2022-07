Bostik finalise l'intégration des activités adhésifs de performance d'Ashland et capitalise sur les synergies

COLOMBES, France, 7 juillet 2022 /PRNewswire/ -- Quatre mois après avoir achevé l'acquisition des activités adhésifs de performance Ashland, Bostik, le segment des solutions adhésives d'Arkema, a finalisé l'intégration de ces activités au sein de son organisation. Cette étape marque une avancée majeure dans la capacité de Bostik à délivrer les effets de synergie et la croissance attendus.

Dans le cadre de l'intégration des activités adhésifs de performance d'Ashland, et afin de renforcer son orientation client et sa capacité à développer des solutions innovantes, plus durables et à forte valeur ajoutée sur une grande variété de marchés, Bostik se réorganise et opère désormais avec quatre activités structurées par marchés :

- Biens durables réunit les activités traditionnelles de Bostik dans le domaine des biens durables et les adhésifs structurels d'Ashland, renforçant ainsi la capacité de Bostik à développer des solutions sur mesure pour des marchés à forte valeur ajoutée dans les domaines de l'assemblage, de la mobilité, des adhésifs techniques et des composants de construction ;

- Packaging avancé & Converting intègre les activités d'Ashland dans les domaines du self-tape, et de la stratification et des revêtements, renforçant ainsi son leadership et son empreinte géographique pour répondre aux besoins des clients mondiaux de l'industrie de la transformation des produits laminés ;

- Hygiène, Papier & Carton combine les activités non-tissé et emballage rigide Bostik, afin de répondre aux besoins des clients mondiaux des biens de consommation dans les secteurs de l'hygiène et de l'emballage de fin de ligne.

- Construction et Grand public reste inchangée, et répond aux besoins des professionnels et des particuliers dans le domaine de la construction.

Selon Vincent LEGROS, Président Directeur Général de Bostik, "L'acquisition des adhésifs de performance Ashland nous offre une opportunité unique de franchir un cap dans notre stratégie d'offrir à nos clients des solutions adhésives sur mesure, à forte valeur ajoutée et innovantes. Cette nouvelle organisation va nous permettre de mener à bien cette stratégie, et va contribuer activement à l'ambition d'Arkema de devenir un acteur de premier plan dans le domaine des matériaux de spécialité. Toutes les équipes sont très enthousiastes quant aux nombreuses opportunités que cela va générer."

Avec l'une des offres les plus complètes au monde dans le domaine des auto-adhésifs, et un leadership dans les adhésifs structuraux et la lamination flexible, cette nouvelle organisation va générer de réelles opportunités de développement de solutions innovantes et durables avec nos clients et les autres activités du Groupe Arkema, tout en contribuant à globaliser nos activités sur certains marchés clés.

A propos de Bostik, le segment des solutions adhésives d'Arkema

Bostik, filiale du groupe Arkema et acteur mondial des adhésifs de spécialité pour les marchés de la construction, de la consommation et de l'industrie, développe des solutions de collage et d'étanchéité innovantes et multifonctionnelles qui façonnent notre quotidien depuis plus de 130 ans. Avec un chiffre d'affaires annuel de plus de 2 milliards d'euros, une présence dans plus de 50 pays et plus de 6 500 employés, l'entreprise s'engage à relever les plus grands défis écologiques, énergétiques et technologiques grâce à ses innovations. Elle se focalise sur l'amélioration continue et l'excellence opérationnelle pour répondre aux attentes de ses clients et partenaires.

