Breakthrough Properties voltooit One Helix, een geavanceerde onderzoeksfaciliteit die volledig aan AstraZeneca is verhuurd

One Helix van Breakthrough is een specifiek gebouwd BREEAM Outstanding-gebouw binnen het Amsterdam Universitair Medisch Centrum

AMSTERDAM, 6 november 2025 /PRNewswire/ -- Breakthrough Properties, een toonaangevende wereldwijde ontwikkelaar van vastgoed ten behoeve van biowetenschappen, heeft vandaag de oplevering aangekondigd van One Helix, een volledig verhuurd, hypermodern onderzoeksgebouw op de campus van het Amsterdam Universitair Medisch Centrum (Amsterdam UMC).

Breakthrough, een joint venture van Tishman Speyer en Bellco Capital, heeft in augustus 2023 met succes One Helix in zijn geheel voorverhuurd aan AstraZeneca. Diezelfde maand begon Breakthrough aan de grondwerken voor de uitvoering van dit gebouw van vijf verdiepingen, ontworpen door UNStudio. One Helix, gebouwd volgens BREEAM Outstanding voor zowel de buitenkant van het gebouw als de inrichting, is een van de meest duurzame laboratoriumomgevingen ter wereld.

"One Helix getuigt wat mogelijk is wanneer wetenschap van wereldklasse en duurzaam ontwerp samenkomen," verklaart Tom Renn, Senior Vice President Acquisitions and Development van Breakthrough Properties. "In samenwerking met AstraZeneca hebben we een gebouw gerealiseerd dat niet alleen uitzonderlijk energiezuinig en CO2-efficiënt is, maar ook een goed voorbeeld vormt van Breakthroughs unieke vermogen om toonaangevende ontwikkelingen te creëren ten behoeve van levensveranderende wetenschappelijke vooruitgang en ontdekkingen."

Amsterdam heeft zich ontpopt als een van Europa's meest prominente hubs voor biowetenschappen, met de nabijheid van verschillende toonaangevende onderzoekcentra en medische instellingen, een grote pool talent in biowetenschappen en biofarmaceutische bedrijven, en de EMA (European Medicines Agency). One Helix is een cruciaal element in de inspanningen van de stad Amsterdam om de voortdurende groei van de Amsterdam UMC-campus en het omliggende innovatie-ecosysteem voor biowetenschappen te ondersteunen.

One Helix is een getrouwe weerspiegeling van de inzet die Breakthrough aan de dag legt voor het verbeteren van energie-efficiëntie, het terugdringen van CO2-uitstoot en het bieden van gezonde werkruimtes voor alle gebruikers. Breakthrough verwacht een zeer lage energie-intensiteit en bijzonder lage operationele emissie te bereiken door middel van innovatieve technologieën zoals geothermische opslag voor duurzame verwarming en koeling, zeer efficiënte luchtbehandeling, een gevel met driedubbele beglazing met zonneschermen en een passieve gebouwomhulling met zonnepanelen op het dak.

Het project beschikt ook over een reeks aangelegde buitenterrassen en groene daken die door lokale plantensoorten en biofiele materialen worden geaccentueerd. Breakthrough heeft een uitgebreide infrastructuur voor het opladen van elektrische auto's en fietsenstallingen geïnstalleerd, inspelend op het ruime fietsnetwerk in Amsterdam en de voorkeurmobiliteit voor woon-werkverkeer.

Naast UNStudio werkte Breakthrough samen met bouwkundig ingenieur Aronsohn, MEP's Buro Happold en Linsenn, projectmanager Savills, kostenadviseur Linesight en hoofdaannemer De Vries en Verburg om een volledig elektrisch gebouw te creëren dat de grenzen van sterk presterende faciliteiten voor biowetenschappen verlegt.

Austin Gilliland, Director Acquisitions & Asset Management van Breakthrough Properties, voegt hieraan toe: "We zijn al onze partners in het project dankbaar, met bijzondere dank aan UNStudio, De Vries en Verburg, Nuveen en Savills, die hebben samengewerkt om deze toonaangevende Europese ontwikkeling te realiseren."

Breakthrough blijft een van de meest actieve ontwikkelaars in biowetenschappen, met een portfolio van meer dan 557.000 vierkante meter (meer dan 6 miljoen vierkante voet) topomgevingen in gebruik en in ontwikkeling in de Verenigde Staten en Europa.

Alle drie de Europese ontwikkelingen van Breakthrough Properties worden volgens de BREEAM Outstanding-certificatie gebouwd. Afgelopen herfst begon Breakthrough met de bouw van Vitrum, een hoogwaardige laboratoriumomgeving in het 21 hectare grote St. John's Innovation Park in Cambridge. Ook in Engeland wordt gewerkt aan Trinity by Breakthrough, een vooraanstaande biotech onderzoeksfaciliteit in de bloeiende gemeenschap van biowetenschappen in Oxford.

Breakthrough Properties, opgericht in 2019 als een joint venture tussen wereldwijd vastgoedeigenaar, -ontwikkelaar en -investeerder Tishman Speyer en biotechnologie-investeringsbedrijf Bellco Capital, is een vastgoedontwikkelingsbedrijf voor biowetenschappen dat gebruikmaakt van sectoroverschrijdende samenwerking om omgevingen aan te bieden die innovatie en wetenschappelijke doorbraken bevorderen. De missie van Breakthrough Properties is het verwerven, ontwikkelen en exploiteren van de beste eigendommen ten behoeve van biowetenschappen in toonaangevende stedelijke technologiecentra over de hele wereld en het ondersteunen van wetenschappelijke innovatie op gebied van biotechnologie, landbouw en voeding. Breakthrough combineert de decennialange wereldwijde ervaring in vastgoedontwikkeling van Tishman Speyer met het industrieel ondernemerschap in biotechnologie van Bellco Capital om een nieuwe omgeving te creëren waar bedrijven levensveranderende therapieën voor patiënten kunnen ontwikkelen.

