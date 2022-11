Brits waterbedrijf Anglian Water heeft koolstofuitstoot met 63% verlaagd door versnelde transformatie met Appian

Ook helpt Appian Anglian Water om haar doel van een net-zero CO 2 -uitstoot in 2030. Appian helpt hierin door medewerkers geïnformeerde en duurzame beslissingen te kunnen laten nemen op basis van real-time inzichten en gegevens. Via TDW en het Capital Carbon Programme heeft Anglian Water de conclusie kunnen trekken dat minder CO 2 -uitstoot gelijk staat aan minder kosten. Door de toegang tot betere gegevens en meer inzicht in projecten krijgt Anglian Water de mogelijkheid om effectiever te werk te gaan tijdens de investerings- en ontwerpfasen. Zo kan Anglian Water het gebruik en de uitstoot van CO 2 verminderen in haar processen.

Belangrijke enmerken zijn:

Het verstrekken van real-time gegevens, metrics, KPI's en rapporten voor business intelligence.

Gebruikers hebben overal en vanaf elk apparaat toegang tot de cloud-based informatie.

"Zowel wij als de andere Engelse waterbedrijven zetten ons volledig in om tegen 2030 CO 2- neutraal te zijn wat betreft operationele emissies", aldus Richard Buckingham, Climate Change and Carbon Manager bij Anglian Water. "We hebben ook een andere doelstelling om tegen 2025 de uitstoot van CO 2 met 65% terug te dringen ten opzichte van onze uitgangspositie in 2010, en vervolgens in 2030 met 70%."

"Anglian Water had behoefte aan een intelligente workflowoplossing om zo real-time gegevens te verstrekken voor het nemen van sterke zakelijke beslissingen over investeringsprojecten in haar netwerk. Met hun ambitieuze doelstellingen rond duurzaamheid en operationele efficiëntie was tijd van essentieel belang," aldus Stephen Teasdale, Area VP voor het Verenigd Koninkrijk, Ierland en het Midden-Oosten, Appian. "Het Appian Low-Code Platform stelt Anglian Water in staat om snel en eenvoudig de TDW-oplossing te creëren en uit te breiden, hun data-gedreven beslissingen te helpen versnellen en de onmiddellijke impact van hun investeringen op hun net-zero transformatie journey te zien."

Over Anglian Water

Anglian Water levert drinkwater aan 4,3 miljoen klanten in het oosten van Engeland en verzamelt en verwerkt het gebruikte water van meer dan 6 miljoen mensen. Anglian opereert binnen de grootste geografische regio van Engeland en Wales.

Ons ethos is iedere regio van ecologische en sociale welvaart te kunnen voorzien door onze slogan 'Love Every Drop'. Wij ontdekken voortdurend nieuwe manieren om een veranderende wereld voor te blijven, door te plannen voor de toekomst en nieuwe ideeën te onderzoeken om vandaag en morgen aan de individuele behoeften van onze klanten te voldoen.

Over Appian

Appian is het uniforme platform voor verandering. Wij versnellen de bedrijfsvoering van onze klanten door de belangrijkste processtromen en mogelijke optimalisatie hiervan bij hen te identificeren, te ontwerpen en te automatiseren. Het Appian Low-Code Platform combineert alle essentiële capaciteiten die nodig zijn voor een versnelde uitvoering van werk: Process Mining + Workflow + Automation, in één gezamenlijk low-code platform. Appian is open, enterprise grade, en wordt vertrouwd door 's werelds grootste bedrijven. Voor meer informatie, bezoek appian.com.

