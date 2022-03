BRP ANNONCE LE RETOUR DE LA MOTO CAN-AM AVEC UNE NOUVELLE GAMME ENTIÈREMENT ÉLECTRIQUE

« L'industrie de la moto passe à l'électrique, donc nous avons vu une occasion de reconquérir notre héritage en matière de motos pour réintégrer le marché. Cette nouvelle catégorie de produits est extrêmement importante pour nous, et nous sommes ravis que les motos Can-Am soient les tous premiers modèles de véhicules électriques de la gamme électrique de BRP à être confirmés aux consommateurs. Beaucoup parmi nous ont de très bons souvenirs de conduire les premiers modèles de motos tout-terrain, et maintenant nous avons hâte de miser sur la riche histoire de la marque Can-Am afin d'inspirer et d'impressionner une nouvelle génération de motocyclistes et d'amateurs de véhicules électriques », a déclaré José Boisjoli, président et chef de la direction de BRP.

La première moto Can-Am a été lancée en 1973 et a immédiatement dominé dans les courses de motocross et d'endurance. Son succès instantané lui a permis d'atteindre un statut de marque iconique dès le départ. Un demi-siècle plus tard, les nouveaux produits ont été développés en pensant à différents types de conducteurs, plus spécifiquement à ceux qui sont en quête d'aventure, qui recherchent l'exaltation de la grande route, qui aspirent à faire une promenade tranquille sur les chemins de campagne ou qui veulent animer les rues de la ville. Les conducteurs peuvent s'attendre à ce que ces nouvelles motos électriques Can-Am à la fine pointe de la technologie soient parfaites pour les déplacements quotidiens et la conduite récréative sur et hors route, demeurant ainsi fidèles à l'héritage de la marque track & trail (double usage).

Une telle catégorie de produits a été très anticipée et attendue par le réseau de clients et de concessionnaires de BRP. L'entreprise a donc hâte d'offrir cette nouvelle gamme de produits électriques dans les salles d'exposition de ses concessionnaires, ce qui renforcera leur solidité financière et leur portée dans des marchés clés. Les premiers modèles de la gamme complète sont prévus être disponibles à la mi-2024.

Les concessionnaires actuels de BRP qui sont intéressés à offrir cette nouvelle gamme de produits doivent communiquer avec leur directeur régional des ventes. Les personnes intéressées à devenir un concessionnaire BRP pour les motos électriques sont invitées à soumettre une demande sur le site Web de l'entreprise.

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=be1LTmE5HCg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1773520/BRP_LA_MOTO_CAN_AM.jpg

