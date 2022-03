BRP KONDIGT DE TERUGKEER AAN VAN DE CAN-AM MOTORFIETS MET EEN VOLLEDIG ELEKTRISCHE LINE-UP

"Nu de motorfietsindustrie verschuift naar elektrisch, zagen wij een kans om ons motorfietserfgoed terug te winnen en de markt opnieuw te betreden. Deze nieuwe productcategorie is uiterst belangrijk voor ons, en wij zijn zeer verheugd dat de Can-Am motorfietsen de eerste EV-modellen in de elektrische line-up van BRP zijn die aan de consument bevestigd zullen worden. Velen van ons hebben zeer dierbare herinneringen aan het rijden op de vroege crossmotors, en nu kijken we ernaar uit om voort te bouwen op de rijke geschiedenis van het merk Can-Am om een nieuwe generatie motorrijders en liefhebbers van elektrische voertuigen te inspireren en te imponeren", aldus José Boisjoli, President en CEO van BRP.

De eerste Can-Am motorfiets werd in 1973 geïntroduceerd en heerste onmiddellijk over motorcross en endurance-races. Het onmiddellijke succes verhief het merk van meet af aan tot een iconische status. Een halve eeuw later zijn de nieuwe producten ontwikkeld met veel verschillende motorrijders in gedachten, meer specifiek voor wie naar avontuur hunkert, de sensatie van de open weg zoekt, verlangt naar een rustige rit op het platteland of de straten van de stad wil opfleuren. De rijders kunnen verwachten dat deze nieuwe geavanceerde elektrische Can-Am motorfietsen perfect zijn voor het dagelijkse woon-werkverkeer en, om trouw te blijven aan het track & trail erfgoed van het merk, voor recreatief rijden op de weg en off-road.

Een dergelijke productcategorie wordt door de klanten en het dealernetwerk van BRP hoog verwacht en verwacht. De onderneming kijkt er dan ook naar uit om deze nieuwe elektrische productlijn bij haar dealers in de showroom te brengen, waardoor hun financiële kracht en hun bereik op belangrijke markten verder worden verstevigd. De eerste modellen van de complete line-up zullen naar verwachting medio 2024 verkrijgbaar zijn.

De bestaande dealers van BRP die belangstelling hebben om deze nieuwe produktlijn te voeren, kunnen contact opnemen met hun Regionale Verkoopmanagers. Degenen die geïnteresseerd zijn om dealer van BRP voor elektrische motorfietsen te worden, worden uitgenodigd om een aanvraag in te dienen op de website van het bedrijf.

Over BRP

Wij zijn een wereldleider in de wereld van motorsport voertuigen, aandrijfsystemen en boten, gebouwd op 80 jaar vindingrijkheid en intensieve aandacht voor de consument. Onze portefeuille van toonaangevende en onderscheidende producten omvat Ski-Doo en Lynx sneeuwscooters, Sea-Doo waterscooters, Can-Am on- en offroad voertuigen, Alumacraft, Manitou, Quintrex boten en Rotax maritieme aandrijfsystemen, evenals Rotax motoren voor karts en recreatieve vliegtuigen. Wij vullen onze productlijnen aan met een speciaal bedrijf voor onderdelen, accessoires en kleding om de rijervaring volledig te verbeteren. Met een jaaromzet van CA$7,6 miljard uit meer dan 120 landen, bestaat ons wereldwijde personeelsbestand uit bijna 20.000 gedreven, vindingrijke mensen.

www.brp.com

@BRPNews

Ski-Doo, Lynx, Sea-Doo, Can-Am, Rotax, Alumacraft, Manitou, Quintrex, Stacer, Savage, en het BRP-logo zijn handelsmerken van Bombardier Recreational Products Inc. of haar dochterondernemingen. Alle andere merken, namen en handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve eigenaren.

Video - https://www.youtube.com/watch?v=a_9b8WBZIHE

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1773518/BRP_Inc__BRP_ANNOUNCES_THE_RETURN_OF_THE_CAN_AM_MOTORCYCLE_WITH.jpg

