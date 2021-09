Bunshi Lab begint met het aannemen van pre-orders voor het 'Bunshi Mask' -- Bestverkopende crowdfunded gezichtsmasker in Japan -- via de crowdfunding-website 'Indiegogo'

- Bunshi Mask houdt meer dan 99% van alle fijne deeltjes tegen -

FUKUOKA, Japan, 31 augustus 2021 /PRNewswire/ -- Bunshi Lab ("bunshi" betekent molecuul in het Japans) heeft ongeveer 180 miljoen yen (*1) opgehaald voor het "Bunshi Mask" via "Makuake," een Japanse crowdfunding-website. Bunshi Lab lanceert nu de langverwachte wereldwijde verkoopcampagne voor het product.

(*1) 180 miljoen yen is ongeveer US$ 1,6 miljoen (US $1,00 = 110 yen per augustus 2021).

Het Bunshi Mask is eersteklas gezichtsmasker gemaakt in de geest van de Japanse omotenashi (gastvrijheid) en vakmanschap. In totaal zijn er in slechts vier maanden meer dan 200.000 exemplaren verkocht, en zodra het in Japan op de markt kwam waren veel mensen meteen enthousiast. Bunshi Lab wil het Bunshi Mask vanuit Japan dolgraag aan de rest van de wereld leveren en lanceert zijn wereldwijde verkoopcampagne via Indiegogo.

- Projectpagina Bunshi Mask op website Indiegogo

Website: https://www.indiegogo.com/projects/bunshi-mask-minimal-stylish-and-high-spec/reft/27136189/pr0827

Startdatum: (vrijdag) 27 augustus 2021

- Beschikbaar in 9 landen:

VS, Verenigd Koninkrijk, Australië, Canada, Duitsland, Frankrijk, Nederland, Italië, Singapore

Over het Bunshi Mask

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen van het Bunshi Mask, een next-generation gezichtsmasker balanceert tussen topprestaties en een prachtig minimalistisch ontwerp:

- Het Bunshi Mask houdt meer dan 99% van alle fijne deeltjes tegen.

Het gebruikt het nieuwste nanovezelfilter dat is uitgevonden door Akihiko Tanioka (*2), professor emeritus aan het Tokyo Institute of Technology (*3), dat meer dan 99% van alle fijne deeltjes tegenhoudt. Het Bunshi Mask kan zijn gebruikers krachtig en effectief beschermen, omdat het een fijner gaas voor zijn filter gebruikt dan dat van het chirurgische N95-masker.

(*2) Professor Tanioka (professor emeritus) is een toonaangevend expert op het gebied van nanovezels.

(*3) Tokyo Institute of Technology, vaak het "MIT van Japan" genoemd, is een van de topuniversiteiten van Japan.

Bovendien kunnen gebruikers met het Bunshi Mask gemakkelijk ademen, omdat het de nieuwste nanovezels gebruikt. Daarnaast wordt het een milieuvriendelijk masker dat een duurzame samenleving ondersteunt, omdat het is gemaakt van materialen uit gerecycled PET of polyethyleentereftalaat. Het kan ook helpen het aantal keren dat het moet worden gewassen te beperken dankzij de effecten van ultraviolette ontsmetting, omdat het UV-bestendig is.

- Het ontwerp is vanuit elke invalshoek prachtig.

Het Bunshi Mask heeft een goed doordacht ontwerp dat de charme van het gezicht van de drager naar voren te laten komen. Daarnaast ziet de buitenzijde er schitterend en prachtig uit.

- Met gebruik van "topklasse stof van gebreide katoen"

Het maakt gebruik van een topkwaliteit gebreide katoenstof dat is behandeld met de zogenaamde 'silhouet'-bewerking, wat een kwaliteit oplevert die beter is dan die van gaasstoffen. Dat geeft het een luxe gevoel, is zacht voor de huid en voelt droog aan. Een andere aantrekkelijke eigenschap is dat het na het wassen niet snel kreukt.

- Het mask is in crowdfunding in Japan al succesvol gebleken:

Kijk voor meer informatie op:

*De Indiegogo-handelsmerken die in deze persverklaring worden gebruikt zijn eigendom van Indiegogo, Inc.

