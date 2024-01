Bybit Powered by Satos verbetert "One Click Buy" om de beste tarieven te bieden voor Crypto-aankopen via EUR in Nederland

AMSTERDAM, 8 jan 2024 /PRNewswire/ -- Bybit, qua volume de derde grootste cryptobeurs ter wereld onder de naam Bybit powered by SATOS in Nederland, is verheugd een aanzienlijke verbetering van de "One Click Buy"-functies in Nederland te kunnen onthullen. Deze nieuwste upgrade biedt gebruikers een naadloos en snel transactieproces met een aanzienlijke verlaging van de kosten voor crypto-aankopen via de EUR. Deze ontwikkeling bevestigt opnieuw onze vaste inzet om de gebruikers de grootst mogelijke handelstevredenheid te bieden.

Belangrijkste hoofdpunten:

Beste tarieven in de markt: Met deze verbetering positioneert Bybit powered by Satos zich als leider in het bieden van de beste prijs voor het kopen van crypto via EUR in Nederland.

Uniek handelsvoordeel: Gebruikers kunnen direct kopen van EUR naar cryptovaluta's zonder vertraging op te lopen en profiteren van scherpere koersen voor grote orders.

Gebruiksvriendelijk handelen voor nieuwe gebruikers: Nieuwe crypto-gebruikers kunnen cryptovaluta's kopen of verkopen zonder orders op de complexe handelsinterface te hoeven plaatsen. Ze kunnen op basis van de actuele marktomstandigheden op elk moment en zonder kosten direct crypto- of fiatactiva converteren tegen een actuele prijs. Deze upgrade zorgt voor een naadloze en kosteneffectieve handelservaring.

Flexibiliteit met "Orderboek"-model: Bybit powered by Satos blijft inspelen op verschillende handelsvoorkeuren met het aanbieden van zowel het "One Click Buy"-model als het "Orderboek"-model. Gebruikers kunnen kiezen tussen directe transacties of de flexibiliteit van handelen met het orderboek.

Over Bybit Powered by Satos

In juni 2023 ging Bybit een strategische alliantie aan met SATOS, een van de oudste cryptoplatformen van Nederland. Hiermee getuigt Bybit zijn toewijding om zijn gebruikers gegarandeerd en conform de wettelijke richtlijnen de beste dienstverlening te bieden.

Het in 2018 opgerichte Bybit behoort met 20 miljoen gebruikers qua volume tot een van de drie toonaangevende cryptobeurzen. Het professionele platform biedt cryptobeleggers en -handelaren een ultrasnelle matchingmotor, 24/7 klantenservice en meertalige community-ondersteuning. Bybit is een trotse partner van de huidige constructeurs- en coureurskampioenen in de Formule 1: het Oracle Red Bull Racing team.

Ga voor meer informatie over Bybit naar Bybit Press.

