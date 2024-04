EUR Zero Fees Fiesta: Bybit Powered by SATOS, biedt nul stortings- en handelskosten aan

AMSTERDAM, 15 April 2024 /PRNewswire/ -- Bybit, een van 's werelds top drie cryptocurrency beurzen naar volume, kondigt vandaag haar nieuwste campagne aan, de EUR Zero Fees Fiesta. Deze nieuwe campagne verlegt de grenzen en verwelkomt gebruikers in Nederland om het potentieel van de Euro (EUR) op de cryptomarkt te benutten. De EUR Zero Fees Fiesta, gelanceerd op 8 april 2024, belooft een ongeëvenaarde handelservaring met nul kosten en exclusieve beloningen.

EUR staat centraal

EUR Zero Fees Fiesta: Bybit Powered by SATOS Offers Zero Deposit and Trading Fees

Nu de Euro (EUR) steeds meer terrein wint op de cryptomarkt, biedt Bybit Powered by SATOS Nederlandse gebruikers het perfecte platform om het potentieel ervan te verkennen. De campagne, die loopt van 8 april 2024, 12:00 AM UTC tot 11 mei 2024, 23:59 PM UTC, heeft een groot aantal aantrekkelijke functies:

Evenement 1: Zero-Fee Trading Spree (alle gebruikers): Ontketen de volledige kracht van EUR met nul kosten op negen (9) populaire EUR Spot handelsparen: USDT/EUR, USDC/EUR, ADA/EUR, SOL/EUR, BTC/EUR, ETH/EUR, DOGE/EUR, XRP/EUR en LTC/EUR.

Evenement 2: Nul stortingskosten voor nieuwe gebruikers: Nieuw bij Bybit? Maak je eerste storting van ten minste 100 EUR en geniet van volledige gemoedsrust - Bybit zal je stortingskosten dekken! (in aanmerking komende stortingsmethoden: eenvoudige bankbetalingen en SEPA. Maximale dekking: 3 EUR)

Evenement 3: Ontdek producten met een hoog rendement: Zet je EUR aan het werk! Bybit biedt diverse hoogrentende APY-producten om je crypto passief te laten groeien.

Doe mee aan de EUR-revolutie met Bybit Powered by SATOS

Deze spannende campagne valt samen met de recente lancering van ons gereguleerde digitale activa-platform voor Nederlandse gebruikers - Bybit.nl. Bybit blijft zich inzetten voor het leveren van top-tier diensten aan alle crypto-enthousiastelingen. Bybit.nl weerspiegelt deze inzet door te zorgen voor de naleving van de hoogste regelgevende normen in Nederland.

Over Bybit Powered by SATOS

In juni 2023 ging Bybit een strategische alliantie aan met SATOS, een van de oudste crypto-serviceaanbieders van Nederland. Dit getuigt van Bybit's toewijding om gebruikers gegarandeerd en conform de wettelijke richtlijnen de beste dienstverlening te bieden.

Over Bybit

Bybit is een van 's werelds top drie cryptocurrency beurzen naar volume met 25 miljoen gebruikers. Het in 2018 opgerichte Bybit biedt een professioneel platform waar cryptobeleggers en -handelaren een ultrasnelle matchingmotor, 24/7 klantenservice en meertalige community-ondersteuning kunnen vinden. Bybit is een trotse partner van de huidige constructeurs- en coureurskampioenen in de Formule 1: het Oracle Red Bull Racing team.

Ga voor meer informatie over Bybit naar Bybit Press.

Ga voor meer informatie naar: https://www.bybit.com

