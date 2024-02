Bybit verdiept partnerschap met SATOS, een VASP-licentiehouder, en lanceert lokaal kantoor met open-deurbeleid voor cryptoliefhebbers

AMSTERDAM, 23 februari 2024 /PRNewswire/ -- Bybit , een van 's werelds top drie cryptobeurzen op basis van volume, bevestigt vandaag opnieuw haar inzet voor het leveren van uitzonderlijke diensten aan de Nederlandse cryptogemeenschap door de samenwerking met SATOS uit te breiden, een Virtual Asset Service Providers (VASP) licentiehouder die geaccrediteerd is door De Nederlandsche Bank (DNB). Ondanks de recente ontwikkelingen op het gebied van regelgeving, blijft Bybit Powered by SATOS diverse diensten aanbieden aan Nederlandse gebruikers en kondigt het bedrijf haar plannen aan om een lokaal kantoor in Amsterdam op te richten. Hiermee wil het een meer gelokaliseerde ondersteuning en crypto-expertise in het land leveren.

Bybit Powered by SATOS draagt vertrouwen, veiligheid en beveiliging hoog in het vaandel en maakt dit waar door het beschermen van de activa van haar gebruikers, het aanbieden van het meest uitgebreide aanbod van handelsparen, het samenwerken met gemeenschappen en het leveren van innovatieve producten aan Nederlandse gebruikers. Door de strategische samenwerking kunnen gebruikers in Nederland blijven profiteren van:

Moeiteloze eurostortingen en -opnames: Wisselen tussen euro's en cryptocurrency's blijft een fluitje van een cent.

Robuuste handelsmogelijkheden: Een divers handelsecosysteem met meer dan 300 handelsparen met de meest trendy munten op de markt.

Verbeterde beveiliging: Aan de basis van het samenwerkingsverband ligt de toewijding om de crypto-activa van gebruikers zo goed mogelijk te beschermen, versterkt door beveiliging en veilige bewaring met Fireblocks.

"We zijn toegewijd aan het bieden van een veilige handelsomgeving voor al onze gebruikers en begrijpen het belang van het naleven van lokale regelgeving," aldus Ben Zhou, mede-oprichter en CEO van Bybit. "Dankzij onze samenwerking met SATOS kunnen we onze diensten blijven aanbieden aan de gebruikers in Nederland omdat we aan alle regelgeving voldoen."

De samenwerking heeft Bybit Powered by SATOS een opmerkelijke inkomstengroei opgeleverd, met een consistente verdubbeling van maand tot maand sinds afgelopen juni. Deze sterke groei onderstreept het succes van de gezamenlijke inspanningen en de niet aflatende inzet van het bedrijf voor het bedienen van de Nederlandse markt.

Oprichting van kantoor in Amsterdam

Bybit Powered by SATOS erkent het potentieel van de gereguleerde markt in Nederland. Met een gunstig regelgevend klimaat en een groeiende interesse in crypto-activa liggen er voor het bedrijf veelbelovende kansen voor uitbreiding.

Het bedrijf is van plan om in de komende maanden een permanent kantoor in Amsterdam te vestigen. Met dit initiatief voldoet de onderneming niet alleen aan de lokale regelgeving, maar kan het ook de Nederlandse cryptogemeenschap beter van dienst zijn. Deze open cultuur is altijd kenmerkend geweest voor het bedrijf, met een missie die zich richt op het consistent ondersteunen van bouwers.

Naast het bieden van ondersteuning en expertise, zal dit kantoor ook zijn deuren openen voor alle cryptoliefhebbers die op zoek zijn naar een co-working space. Deze samenwerkingsomgeving zal creativiteit, netwerken en het delen van kennis tussen leden van de cryptogemeenschap stimuleren, en de banden binnen de sector versterken.

Over Bybit Powered by SATOS

In juni 2023 ging Bybit een strategische alliantie aan met SATOS, een van de oudste crypto-serviceaanbieders van Nederland en België sinds 2013. Dit getuigt van Bybit's toewijding om gebruikers gegarandeerd en conform de wettelijke richtlijnen de beste dienstverlening te bieden.

Bybit is een van 's werelds top drie beurzen voor cryptocurrency's op basis van volume met 20 miljoen gebruikers. Het in 2018 opgerichte Bybit biedt een professioneel platform waar cryptobeleggers en -handelaren een ultrasnelle matchingmotor, 24/7 klantenservice en meertalige community-ondersteuning kunnen vinden. Bybit is een trotse partner van de huidige constructeurs- en coureurskampioenen in de Formule 1: het Oracle Red Bull Racing team.

Over Bybit

