Call2Teams wint 2022 SaaS Awards

LONDEN, 13 september 2022 /PRNewswire/ -- Dstny Automate (voorheen Qunifi) is met zijn Call2Teams-oplossing deze week uitgeroepen tot winnaar van het beste SaaS-product voor communicatie, samenwerking of conferencing in het internationale SaaS Awards programma.

SaaS Awards Winner

Eerder dit jaar kondigde Dstny de overname aan van de toonaangevende Britse Microsoft Teams-integratiespecialist Qunifi, nu Dstny Automate. De 2022 SaaS Award benadrukt dat de unit een essentieel onderdeel is van Dstny's strategie in bedrijfsintegraties en een perfect voorbeeld van hoe Dstny zakelijke waarde naar eindgebruikers brengt door goed met anderen samen te werken.

Call2Teams is een 'Unified Communications as a Service (UCaaS)'-oplossing ontwikkeld en onderhouden door Dstny Automate (voorheen Qunifi). Dankzij uitgebreide interoperabiliteit en voortdurende innovatie biedt Call2Teams Voice-, Telco- en IT-partners een toonaangevende go-to-market-oplossing voor voice-enabling Teams. Call2Teams wordt geleverd met multi-tenant, multi-tiered abonnementsbeheer, is goedgekeurd door Microsoft en heeft ingebouwde enterprise-grade encryptie en beveiliging.

De SaaS-prijzen, die dit jaar voor de zevende keer werden uitgereikt, ontvingen honderden inzendingen uit de hele wereld, waaronder Noord- en Zuid-Amerika, Australië, Europa en het Midden-Oosten.

Jeannie Arthur, CEO van Dstny Automate, zei: "Het is een ongelooflijke eer om deze internationale SaaS Award te winnen voor het beste product voor communicatie, samenwerking of conferencing. De laatste paar jaar is de manier waarop organisaties technologie gebruiken om op afstand, thuis en hybride te werken, enorm veranderd. We zijn er trots op dat we samenwerken met de grootste internationale communicatie- en samenwerkingsbedrijven om werknemers van spraak te voorzien, waar ze zich ook bevinden - op kantoor, in het veld, in de frontlinie of thuis. Het is ook een enorme eer om met een ongelooflijk team van mensen te werken. Met een team dat als eerste op afstand werkt, verspreid over acht tijdzones, ben ik trots op wat we vandaag leveren en enthousiast over wat we morgen zullen leveren."

Hoofdjurylid Annabelle Whittall merkte op: "De toonaangevende expert op het gebied van telefonische middleware is echt Call2Teams. Een creatieve manier om Microsoft Teams te integreren met uw huidige telefoonsysteem. Call2Teams verdient het om een winnaar te zijn bij SaaS Awards 2022 gezien de feilloze stroomlijning en vooruitstrevende integratie!"

Head of Operations van de Cloud Awards, James Williams, zei: "Call2Teams is een waardige winnaar van de SaaS Awards, omdat het iets biedt dat echt en effectief opvalt in een ongelooflijk concurrerende categorie.

U kunt de volledige shortlist voor de SaaS Awards hier bekijken: https://www.cloud-awards.com/2022-saas-awards-shortlist/

Over de SaaS Awards

De SaaS Awards is een zusterprogramma van de Cloud Awards, dat in 2011 werd opgericht. De SaaS Awards zijn gericht op het erkennen van uitmuntendheid en innovatie in softwareoplossingen. De categorieën variëren van 'Best Enterprise-Level SaaS' tot 'Best UX or UI Design in a SaaS Product'.

Ga voor meer informatie over de SaaS Awards naar www.cloud-awards.com/software-as-a-service-awards/.

Over Call2Teams

Call2Teams maakt Microsoft Teams eenvoudig spraakgestuurd rondom bestaande telefonie op bedrijfsniveau. Call2Teams is een cloud-native, middleware-product dat tussen elk telefoonsysteem, PBX- of SIP Trunk-provider, en Microsoft Teams zit. Er is geen hardware of software nodig - het is niet nodig om nummers over te dragen, van carrier te veranderen of een bestaand telefoonsysteem weg te gooien.

Call2Teams is een 'Unified Communications as a Service (UCaaS)'-oplossing ontwikkeld en onderhouden door Dstny Automate (voorheen Qunifi). Call2Teams biedt Voice-, Telco- en IT-partners een toonaangevende go-to-market-oplossing voor voice-enabling Teams. Call2Teams wordt geleverd met multi-tenant, multi-tiered abonnementsbeheer, is goedgekeurd door Microsoft en heeft ingebouwde enterprise-grade encryptie en beveiliging.

Met schaalbare prijzen per gebruiker en per maand biedt Call2Teams bedrijven een goedkope, flexibele en directe oplossing voor het voeren en ontvangen van gesprekken in Microsoft Teams. Call2Teams is wereldwijd beschikbaar en kan binnen enkele minuten worden ingezet.

Ga voor meer informatie naar www.call2teams.com

