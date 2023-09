CapitaLand Investments vlaggenschip core-plus private fonds bedraagt met de aankoop van klasse A logistiek vastgoed meer dan S$1 miljard aan beheerd vermogen

Deal verbreedt de diversificatie van het fonds

SINGAPORE, 22 september 2023 /PRNewswire/ -- CapitaLand Investment Limiteds (CLI) vlaggenschip, het regionale core-plus fonds CapitaLand Open End Real Estate Fund (COREF), heeft een nieuw gebouwd klasse A logistiek vastgoed in Zuid-Korea veworven voor S$112 miljoen (US$82.5 miljoen[1]). De overname brengt het beheerd vermogen (FUM) van COREF naar meer dan S$1 miljard. De hoogwaardige logistieke accommodatie, Anseong Seongeun Logistics Centre, bestaat uit twee gebouwen van vier verdiepingen met kelder en een netto te leasen vloeroppervlakte van in totaal 60.407 vierkante meter.

Het vastgoed ligt strategisch in de noordwestelijke regio van Anseong, een opkomende logistieke hub in de provincie Gyeonggi. Het is goed bereikbaar via de snelwegen die gemakkelijk toegang bieden tot Seoul en de belangrijkste bevolkingscentra in Groot-Seoul. De nabijheid van een nieuwe snelweg, die naar verwachting in 2024 zal worden voltooid, zal de toegankelijkheid van het pand verder verbeteren.

Dhr. Matthew Sohn, CLIs hoofd voor Korea zegt: "Dankzij de mogelijkheden van ons team om deals binnen te halen en uit te voeren en de uitgebreide 20-jarige staat van dienst, hebben we dit hoogwaardige onroerend goed voor een aantrekkelijke prijs kunnen veiligstellen door een niet-beursgenoteerde actie. We verwachten dat het logistieke aanbod op de middellange termijn aanzienlijk zal afnemen, gezien de stijgende bouwkosten, de uitdagingen op het gebied van projectfinanciering en strengere bouwvoorschriften. We zien potentieel in dit vastgoed omdat het een toplocatie heeft in de noordwestelijke Anseongregio, een opkomende deelmarkt waar grote logistieke bedrijven vestigingen openen en verschillende wereldwijde beleggingsondernemingen investeren in logistieke activa."

Dhr. Simon Treacy, CEO van Private Equity Real Estate, CLI, zegt: "Deze investering vormt een aanvulling op COREFs bestaande portfolio van 10 kantoorpanden en residentiële vastgoed in Japan, Singapore en Australië en breidt de portefeuille uit naar de veerkrachtige Zuid-Koreaanse logistieke sector. De vraag naar hoogwaardige logistieke faciliteiten in het land is robuust en neemt gestaag toe als gevolg van de versnelde groei van de e-commerce, die ertoe heeft geleid dat het land wereldwijd een van de hoogste penetratiecijfers op het gebied van e-commerce heeft. De transactie sluit ook aan bij de belangrijkste beleggingsdoelen van COREF, waaronder het benutten van opkomende deelmarkten in de ontwikkelde landen waar het fonds zich op richt en de toenemende dominantie van e-commerce."

"Azië-Pacific blijft profiteren van snelle verstedelijking en robuuste economische groei. Sinds het opzetten van COREF hebben we een gediversifieerde portefeuille opgebouwd van 11 kwalitatieve activa in vier landen in Azië-Pacific die beleggers aantrekkelijke, risicogewogen rendementen bieden. We zullen de lokale expertise van onze landenteams blijven inzetten om onze particuliere fondsen uit te breiden" voegde de dhr. Treacy toe.

[1] Wisselkoers: US$1 = S$1,35831

COREFs portfolio

Sinds de oprichting in september 2021 heeft COREF geïnvesteerd in vier kantooractiva in Australië, Japan en Singapore; breidde het in april 2023 in Japan uit naar de residentiële sector met de aankoop van zes meergezinswoningen in Centraal-Osaka; en is het nu verder aan het diversifiëren met de logistieke sector in Zuid-Korea.

CLI in Korea

Met de overname van Anseong Seongeun Logistics Centre door COREF omvat de portefeuille van CLI in Korea vijf logistieke panden, vier kantoorpanden en vier datacenters in ontwikkeling. Via het bedrijfsonderdeel voor hotelaccommodaties The Ascott Limited en haar hotelaccommodatie-trust CapitaLand Ascott Trust, die volledig in handen zijn van CLI, heeft CLI ook 10 beheerde residentiële complexen en hotels met meer dan 2.700 eenheden in Seoul, Busan, Cheongju, Incheon, Jeju en Seongnam.

Over CapitaLand Investment Limited ( www.capitalandinvest.com )

CapitaLand Investment Limited (CLI), genoteerd en met hoofdkantoor in Singapore, is een toonaangevende wereldwijde vastgoedinvesteringsmanager (REIM) met een sterke positie in Azië. Per 30 juni 2023 had CLI S$134 miljard aan vastgoedactiva onder beheer, en S$89 miljard aan vastgoedfondsen onder beheer (FUM) in handen via zes beursgenoteerde vastgoedbeleggingsmaatschappijen en bedrijfstrusts, en meer dan 30 particuliere ondernemingen in Azië-Pacific, Europa en de VS. De gediversifieerde soorten vastgoedactiva omvatten detailhandel, kantoorruimte, hotelaccommodaties, bedrijventerreinen, industrie, logistiek en datacenters.

CLI streeft ernaar haar beheerd vermogen en te belasten verdiensten te schalen via fondsbeheer, accommodatiebeheer en haar volledige scala aan operationele mogelijkheden en effectief kapitaalbeheer te handhaven. Als investeringsbeheertak van de CapitaLand Group heeft CLI toegang tot de ontwikkelingscapaciteiten van en potentiële investeringsmogelijkheden vanuit de ontwikkelingstak van CapitaLand.

Als verantwoordelijk bedrijf plaatst CLI duurzaamheid in de kern van wat het doet en heeft het zich ertoe verbonden om in 2050 netto nul-emissies voor scope 1 en 2 te realiseren. CLI draagt bij aan het milieu en het sociale welzijn van de gemeenschappen waar het actief is, omdat het economische waarde op lange termijn voor de belanghebbenden oplevert.

