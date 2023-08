Capri Sun neemt de verkoop en distributie over van coca-cola europacific partners in west Europa in 2024

ZUG, Zwitserland, 2 augustus 2023 /PRNewswire/ -- Capri Sun Group Holding AG, het bedrijf achter het nr. 1 kinderdrankmerk in de wereld, heeft vandaag aangekondigd dat het in 2024 de verkoop en distributie van zijn sapmerk in de iconische drankbuidel met rietje zelf ter hand neemt in Groot-Brittannië, Nederland, België, Luxemburg, Zweden, Spanje, Monaco en Portugal. Daarmee komt een einde aan de langlopende verkoop- en distributieovereenkomst met Coca-Cola Europacific Partners (CCEP).

De beslissing is gezamenlijk genomen en ondersteunt de strategie van Capri Sun Group om nog dichter bij haar klanten en consumenten te staan, de wens om de groei te versnellen en de visie van het bedrijf om de meest duurzame kinderdrank ter wereld te worden. Deze zogenaamde "go-direct" strategie begon ongeveer 5 jaar geleden, door de verkoop en distributie weer in eigen hand te nemen in Zwitserland, Oostenrijk, het Midden-Oosten, China en recentelijk Polen en heeft de Capri Sun Group in staat gesteld om sneller en meer gefocussed te reageren in een snel veranderende markt en omgeving.

Roland Weening, CEO van de Capri Sun Group legt uit: "CCEP is al meer dan tien jaar een geweldige partner en we zijn dankbaar voor de succesvolle samenwerking door de jaren heen. Van beide kanten zijn we echter tot de conclusie gekomen dat beide bedrijven zich in de toekomst beter kunnen richten op hun eigen merken. Als privébedrijf dat al sind 1969 wereldwijd opereert, zijn we volledig toegewijd aan het bereiken van onze visie om de meest duurzame kinderdrank ter wereld te worden. We willen sneller recyclebare verpakkingen lanceren, CO2 neutraal worden en meer producten met een laag suikergehalte in de markt zetten. Deze activiteiten en de overgang van distributie en verkoop zal ondersteund worden met een additioneel budget van 42 miljoen Euro in 2024, met als uiteindelijke doel de groei te versnellen en meer zorgeloos plezier en glimlachen te brengen voor de komende generaties!"

CCEP en Capri Sun zullen nauw blijven samenwerken om klanten te ondersteunen tijdens de overgangsfase volgend jaar. De overgang in de verschillende markten zal plaatsvinden vanaf januari 2024, met verschillende overgangsdata per markt.

Capri Sun heeft 70 nieuwe personeelsleden aangenomen en nieuwe kantoren opgezet die vanaf vandaag de overgang zullen begeleiden. CCEP zal tot eind 2024 blijven produceren in het Verenigd Koninkrijk voor de Britse markt, waarbij de overige landen vanuit Capri-Sun´s eigen fabrieken beleverd zullen worden.

Over Capri Sun

Capri Sun Group Holding AG is een particulier bedrijf (eigenaar: Hans-Peter Wild en management) dat Capri-Sun omvat, het iconische drankmerk in een zakje dat sinds 1969 de wereld heeft veroverd en nu het nummer 1 kinderdrankmerk ter wereld is, met een jaarlijkse verkoop van meer dan 6 miljard zakjes in meer dan 100 landen.

Met een wereldwijde verkoop van € 1,2 miljard (Euromonitor, 2022) wordt het merk steeds sterker met recente lanceringen in versies met weinig of geen toegevoegde suikers (die voldoen aan de richtlijnen van de WHO), nieuwe produkten zoals siropen in 100% r-PET flessen en Capri-Sun "Bubbles" met koolzuur in blikjes. Capri-Sun bevat geen kunstmatige smaak- en kleurstoffen en conserveringsmiddelen en de Capri-Sun verpakking is de lichtste verpakking voor dranken ter wereld en het bedrijf heeft zich verplicht om de Capri-Sun pouch zo snel mogelijk recyclebaar te maken, met als visie om de meest duurzame kinderdrank ter wereld te worden. Ga voor meer informatie naar de website van Capri-Sun: Capri-Sun website.

