Caravel Capital spoort aandeelhouders van Alpha Lithium Corporation aan zich in te schrijven op het "beste en laatste" bod van Tecpetrol

Caravel Capital spoort Alpha Lithium-aandeelhouders aan in een open brief.

NASSAU, Bahamas, 26 september 2023 /PRNewswire/ -- Caravel Capital Investments Incorporated, een investeringsmaatschappij op de Bahama's, heeft vanochtend een open brief gepubliceerd aan alle aandeelhouders van Alpha Lithium Corporation ("ALLI") waarin de redenen staan uitgelegd waarom aandeelhouders zouden moeten inschrijven op het "Best en Laatste" bod van Tecpetrol ter waarde van CAD 1,48.

Caravel Capital verklaart geen overeenkomsten of afspraken te hebben met Tecpetrol. Bovendien dringt Caravel er bij de raad van bestuur van ALLI op aan om het herziene bod van Tecpetrol te onderschrijven, en de raad te wijzen op zijn fiduciaire verplichting om de belangen van alle aandeelhouders te beschermen. Recente handelsactiviteiten hebben aangetoond dat aandeelhouders van ALLI aanzienlijke verliezen kunnen lijden als het bod van Tecpetrol zonder succes afloopt.

De volledige tekst van de brief is hieronder opgenomen en is ook beschikbaar op de website van het bedrijf op https://www.caravelinvest.com/media .

Over Caravel Capital Investments Inc.

Caravel Capital Investments Inc. is een gebeurtenis-gedreven, marktneutraal hedgefonds gevestigd in Nassau, de Bahama's. Het bedrijf, opgericht in 2016 door Glen Gibbons en Jeff Banfield, geeft prioriteit aan kapitaalbehoud met inzet voor liquiditeit en transparantie. Het bedrijf is vernoemd naar de wendbare verkenningsschepen die in het tijdperk van ontdekkingen werden gebruikt en hanteert strikte limieten, kleine posities en een beheersbare fondsomvang om snelle reacties op de veranderende dynamiek te garanderen. Het team maakt gebruik van de implementatie van innovatieve, toonaangevende ideeën en is tegelijkertijd verantwoordelijk voor de staartrisico's van het Fonds. De fondsbeheerders streven naar systematische en niet-systematische risicoreductie door frequente evaluatie van risico/opbrengst en hoge liquiditeit, waardoor een marktneutraal resultaat wordt behaald, zoals blijkt uit de rendementen.

Mediacontact:

Glen Gibbons, PM

Caravel Capital Investments Inc.

[email protected]

