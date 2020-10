Carnival Corporation & plc Update over Cyber-incident

Het bedrijf komt met een update voor de aankondiging van 17 augustus

MIAMI, 14 oktober 2020 /PRNewswire/ -- Zoals eerder bekendgemaakt, heeft Carnival Corporation & plc (NYSE/LSE: CCL; NYSE: CUK) op 15 augustus 2020 een cyber-incident tot delen van zijn informatiesystemen gedetecteerd. De afdeling Informatiebeveiliging van Carnival Corporation heeft snel gereageerd om het cyber-incident tegen te gaan, de normale bedrijfsvoering te herstellen en verdere ongeautoriseerde toegang te voorkomen. Het bedrijf heeft tevens een groot cyberbeveiligingsbedrijf ingeschakeld om de zaak te onderzoeken en heeft van het incident melding gedaan bij wetshandhavers en de toepasselijke toezichthouders.

Terwijl het onderzoek nog gaande is, zijn er nu al aanwijzingen dat tijdens dit cyber-incident begin augustus toegang is verkregen tot bepaalde persoonsgegevens van sommige gasten, werknemers en bemanning van drie van de merken van het bedrijf, te weten Carnival Cruise Line, Holland America Line en Seabourn, evenals toegang tot de bedrijfsgegevens van het casino. In samenwerking met adviseurs omtrent cybersecurity heeft het bedrijf stappen ondernomen om de gegevens te herstellen en beschikt het over bewijs dat de kans klein is dat de gegevens worden misbruikt.

Het bedrijf werkt zo snel mogelijk aan het vaststellen van wie van de gasten, medewerkers, bemanning en andere personen de toegang tot de persoonsgegevens is verkregen. Het bedrijf verwacht dit proces binnen de komende 30 tot 60 dagen te voltooien en zal vervolgens de betreffende personen inlichten van wie het bedrijf over de huidige contactgegevens beschikt. In combinatie met deze individuele kennisgevingen krijgen deze personen, indien van toepassing, gratis kredietbewaking aangeboden.

Ondertussen heeft het bedrijf mededelingen op de website geplaatst en een speciaal callcenter in het leven geroepen om vragen over het incident te beantwoorden. Wanneer het onderzoek is voltooid, kunnen bellers aangeven of hun informatie al dan niet is beïnvloed.

Meer informatie over het incident staat op www.hollandamerica.com, www.carnival.com, www.seabourn.com of www.oceanplayersclub.com. Het callcenter in de VS is van ma t/m vr gratis bereikbaar op +1. 888.905.0687, van 9 a.m. tot 9 p.m. Eastern Time (ET). Personen buiten de VS kunnen hun vragen e-mailen naar [email protected], en ook het verzoek doen om door een medewerker van het callcenter te worden teruggebeld.

Als onderdeel van zijn lopende activiteiten blijft het bedrijf het beleid en de procedures omtrent beveiliging en privacy herzien en brengt waar nodig wijzigingen aan om de informatiebeveiliging en privacymaatregelen te verbeteren.

