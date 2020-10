Le point de Carnaval Corporation & plc sur l'incident de cybersécurité

L'entreprise fait le point sur son annonce du 17 août

MIAMI, 14 octobre 2020 /PRNewswire/ -- Tel que communiqué précédemment, Carnival Corporation & plc (NYSE/LSE: CCL; NYSE: CUK) a repéré un accès non autorisé de tiers à des sections des systèmes informatiques de l'entreprise le 15 août 2020. L'équipe de la sécurité de l'information de Carnival Corporation a agi rapidement pour mettre fin à l'intrusion, restaurer les opérations et empêcher tout autre accès non autorisé. L'entreprise a également recruté une grande entreprise de cybersécurité afin d'enquêter sur l'affaire et a avisé les forces de l'ordre et les organismes de réglementation appropriés de l'incident.

Même si l'enquête est toujours en cours, il semblerait, de prime abord, qu'au début du mois d'août, le tiers non autorisé a eu accès à des renseignements personnels concernant certains invités, employés et membres d'équipage de trois des marques de la société, à savoir Carnival Cruise Line, Holland America Line et Seabourn, ainsi que les opérations des casinos. En collaboration avec ses consultants en cybersécurité, l'entreprise a pris des mesures pour récupérer ses fichiers et dispose de preuves indiquant une faible probabilité d'utilisation frauduleuse des données.

L'entreprise fait de son mieux pour identifier le plus rapidement possible les invités, les employés, les membres d'équipage et les autres personnes dont les renseignements personnels pourraient avoir été compromis. Elle devrait achever ce processus d'ici 30 à 60 jours et avisera ensuite les personnes qui sont susceptibles d'être concernées et dont elle détient les coordonnées. Outre ces avis, chaque personne touchée se verra offrir gratuitement un service de surveillance du crédit, au besoin.

Parallèlement, l'entreprise a publié des annonces sur les sites Web et a mis sur pied un centre d'appels qui se consacrera exclusivement à répondre aux questions relatives à l'incident. Lorsque l'enquête sera terminée, les personnes qui appellent pourront vérifier si leurs renseignements ont été compromis ou non.

Des renseignements supplémentaires sur l'incident sont disponibles sur les sites www.hollandamerica.com, www.carnival.com, www.seabourn.com et www.oceanplayersclub.com. Appelez le centre d'appel sans frais des États-Unis au +1.888.905.0687, entre 9 h et 21 h (heure de l'Est), du lundi au vendredi. Les personnes à l'extérieur des États-Unis peuvent envoyer leurs questions par courrier électronique à l'adresse [email protected] et demander une réponse d'un représentant du centre d'appels par téléphone.

Dans le cadre de ses activités courantes, l'entreprise continue de passer en revue ses politiques et procédures en matière de sécurité et de protection des renseignements personnels et d'apporter des changements au besoin pour renforcer la sécurité de l'information et la protection des renseignements personnels.

