CAV Solution a vendu la première Action de Jeton NFT au monde

Tehnopol Startup Incubators a vendu la première action NFT au monde, garantie par un pourcentage de l'entreprise

TALLINN, Estonie, 15 septembre 2021 /PRNewswire/ -- CAV Solution Ltd et Curitas Ventures AB ont signé une toute première note de contrat où l'objet du transfert est le jeton NFT n° 00001 représentant un montant non divulgué d'actions de la start-up CAV Solution Ltd.

Le montant de l'investissement et les actions de la société vendue restent confidentiels, mais les deux parties sont très enthousiastes quant à l'approche et la confiance qu'elles ont dans le partenariat. Le jeton NFT a été mis aux enchères sur la plateforme OpenSea et a suscité beaucoup d'intérêt et d'attention.

L'acheteur était le courtier suédois Curitas Ventures, dirigé par Gerda Larsson. « Nous aimons voir des entreprises innovantes sortir des sentiers battus en matière de collecte de fonds et de développement de produits. CAV Solutions fait preuve d'innovation dans son mode de pensée, dans la façon dont elle fait connaître son produit et dans son approche du cycle de financement. Nous sommes impatients de voir ce qui nous attend », a déclaré Gerda Larsson.

CAV Solution est spécialisée dans le service de vérification de l'âge des clients. La startup a développé un module de vérification d'âge pour les distributeurs automatiques. Ce module rend les opérateurs plus compétitifs par rapport aux détaillants traditionnels qui ont la possibilité de faire vérifier l'âge des consommateurs par un employé sur place.

« Le plus important, c'est que la solution ne permet pas la vente de produits dont l'âge est limité aux mineurs ! C'est un énorme problème dans le monde entier que les enfants aient la possibilité d'acheter des produits nocifs pour la santé », déclare Juri Tarassenkov, CCO de CAV Solutions.

Les possibilités du module ne se limitent pas seulement à la vérification de l'âge, il peut être utilisé comme dispositif de vérification d'identité pour la conformité KYC sur place.

La vérification est simple et se fait en deux étapes : le client regarde dans la caméra et place le document dans le bac à documents. L'appareil renvoie ensuite un résultat qui informe que la vérification a réussi ou non.

CAV Solution est l'une des premières start-ups à avoir participé au programme de croissance de l'incubateur de start-ups Tehnopol à Narva. Ce programme pratique prépare les jeunes entreprises technologiques à devenir prêtes à investir et les met en contact avec des investisseurs potentiels.

« L'incubateur a joué un rôle crucial en encadrant les actionnaires et en leur apportant conseils et expérience. La responsable du programme, Olga Kurdovskaja, a été d'un grand soutien », déclare Dmitri Pimenov de BDO.

www.cav.ee

