CDC Foundation verkrijgt PBM van Stoltz One om kwetsbare zorgverleners in de VS te beschermen

ATLANTA en KAAPSTAD, Zuid-Afrika, 6 mei 2020 /PRNewswire/ -- Terwijl Amerikaanse zorgverleners in de frontlinie zich onvermoeibaar inzetten om de levens te redden van mensen die besmet zijn geraakt met het nieuwe coronavirus (COVID-19) en de pandemie te bestrijden, blijven ze zelf risico lopen op besmetting vanwege een ernstig tekort aan persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Persoonlijke beschermingsmiddelen zijn onmisbaar om zorgverleners te beschermen tegen blootstelling aan COVID-19. Het tekort betekent dan ook dat velen deze levensreddende middelen om hun werk veilig te kunnen doen niet hebben.

Volgens de Amerikaanse centra voor ziektebestrijding en -preventie (CDC) zijn er sinds halverwege april bijna 9.300 Amerikaanse zorgverleners besmet geraakt met COVID-19, waarvan er 27 zijn overleden. Om verdere verspreiding van het virus te voorkomen, heeft de CDC Foundation contact gezocht met Stoltz One, een internationaal bedrijf dat medische apparatuur en PBM levert via zijn bedrijfsdivisie Stoltz One Health, om een groot deel van de PBM die de CDC Foundation nodig heeft, te importeren en daarmee te voorzien in de dringende behoefte van zorgpersoneel en hulpverleners die aan de frontlinie staan.

De CEO van Stoltz One, Leon Stoltz, liet weten, "Er is om verschillende redenen, waaronder de toegenomen vraag, wereldwijd een groot tekort aan PBM, maar toen CDC Foundation ons benaderde hebben we ons best gedaan om zo snel mogelijk te helpen. We beschikken over een betrouwbare groep fabrikanten en leveranciers en kunnen daardoor snel de broodnodige PBM exporteren naar de VS. Het kan niet zo zijn dat zorgverleners hun levens op het spel moeten zetten vanwege een tekort aan basisbeschermingsmiddelen."

In een recent onderzoek van de US Conference of Mayors gaf bijna 90% van de burgemeesters aan dat er in hun stad niet voldoende PBM zijn voor medisch personeel en hulpdiensten.

"Het is absoluut noodzakelijk dat onze zorgverleners beschermd zijn in de strijd tegen COVID-19, en PBM spelen daarbij een cruciale rol," aldus Judy Monroe, MD, voorzitter en CEO van de CDC Foundation. "Toen het tekort groter werd, de vraag naar PBM steeg en wij als CDC Foudation ons begonnen in te zetten om meer PBM te verkrijgen, hebben we contact gezocht met Stoltz One. We zijn blij met hen te kunnen samenwerken om onze zorgverleners en andere hulpverleners in de frontlinie te beschermen."

De VS heeft het hoogste aantal besmettingen ter wereld. Er zijn meer dan 1 miljoen geregistreerde COVID-19 besmettingen, wat een derde is van alle wereldwijde besmettingen. Er zijn al meer dan 68.000 Amerikanen aan het virus overleden.

