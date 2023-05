CEO van Libyan Investment Authority slaagt erin rode kennisgeving van INTERPOL te doen opheffen

LONDEN, 15 mei 2023 /PRNewswire/ -- Dr. Ali Mohammed Hassen (dr. Ali), CEO van het staatvermogensfonds de Libyan Investment Authority (LIA), heeft met succes een rode kennisgeving van Interpol aangevochten. De rode kennisgeving had betrekking op een langlopend geschil tussen de LIA en prins Laurent van België, waarvan het juridische team van dr. Ali altijd heeft beweerd dat het politiek gemotiveerd is en misbruik maakt van de gerechtelijke procedures. De intrekking van de rode kennisgeving van Interpol is een belangrijke bevestiging van dr. Ali's standpunt.

Bij het nemen van haar besluit oordeelde de Commissie voor de Controle van de dossiers van INTERPOL dat de zaak duidelijk politiek geladen was en dus de neutraliteit van INTERPOL op grond van artikel 3 van de grondwet in gevaar bracht.

Bijgevolg oordeelde de INTERPOL-commissie dat het bewaren van gegevens over dr. Ali door het Belgische Nationaal Centraal Bureau (NCB) van INTERPOL niet in overeenstemming was met de regels van INTERPOL en beval daarop de opheffing van de rode kennisgeving en de bredere verspreiding ervan.

De onderliggende kwestie met betrekking tot de rode kennisgeving houdt verband met een politiek geschil tussen prins Laurent van België en het Libische Ministerie van Landbouw met betrekking tot een mislukt herbebossingsproject in Libië, overeengekomen met het Libische regime in 2008, toen dr. Ali nog een student was.

Prins Laurent heeft vervolgens talloze pogingen ondernomen om LIA-fondsen in beslag te nemen in verband met dit contractuele geschil, waarvan de LIA altijd heeft volgehouden dat het niets te maken heeft met dr. Ali of de LIA. In feite is er nooit een contractuele relatie geweest tussen de LIA en de Global Sustainable Development Trust (GSDT) van prins Laurent.

De LIA en haar juridische team verwelkomden het besluit van de Commissie. Ze beweren dat de rode kennisgeving deel uitmaakte van een bredere campagne om de reputatie van de LIA als een belangrijk staatsinvesteringsfonds in diskrediet te brengen en om dr. Ali's persoonlijke en professionele reputatie te schaden.

Dr. Ali zei: "Ik ben blij en opgelucht dat de INTERPOL-commissie deze zaak precies zag voor wat het is: een politiek gemotiveerde campagne tegen mij en de LIA. Ik ben verhinderd mijn taken uit te voeren om de fondsen van de LIA voor de bevolking van Libië te beheren en mijn reputatie als bedrijfsleider is binnen de internationale financiële gemeenschap ernstig aangetast en beschadigd.

"De opheffing van deze rode kennisgeving is een grote stap voorwaarts om de LIA in staat te stellen vooruitgang te boeken met haar groot investeringsprogramma namens de bevolking van Libië en stelt mij in staat om de bevolking van Libië te blijven dienen."

De INTERPOL-commissie oordeelde verder dat alle NCB's hun databases dienovereenkomstig moesten bijwerken en dat alle internationale politiesamenwerking via de kanalen van INTERPOL in dit geval niet in overeenstemming zou zijn met de statuten en regels van INTERPOL.

Dhr. Kalilou Fadiga, hoofdadvocaat van dr. Ali in deze zaak, zei: "Dit is een grote overwinning voor de LIA en dr. Ali. De rode kennisgeving was gewoon een onderdeel van de campagne om op ongepaste wijze LIA-fondsen in beslag te nemen in plaats van het geschil via de juiste juridische kanalen op te lossen. Het besluit van de Commissie heeft onze bewering bevestigd dat dit altijd een politiek probleem was dat via de juiste kanalen had moeten worden opgelost."

Achtergrond van de zaak

Dr. Ali is sinds 2017 voorzitter van de raad van bestuur en CEO van de Libyan Investment Authority, Libiës staatsinvesteringsfonds. De LIA werd opgericht in augustus 2006 en is onafhankelijk van de Libische staat.

Wegens de ernstige politieke instabiliteit in Libië in 2011 beval het Comité van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (VN) alle fondsen die eigendom zijn van of gecontroleerd worden door Muammar Gaddafi, inclusief die van de LIA, te bevriezen. In 2018 bedroegen de in België bevroren activa van de LIA € 14 miljard ($ 17 miljard).

Van 2011 tot eind oktober 2017 werden aan de LIA op wettelijke wijze de intresten van haar in België bevroren fondsen uitbetaald. De betalingen werden goedgekeurd door het Belgische ministerie van Financiën.

Het commerciële geschil tussen dr. Ali en prins Laurent van België betreft een mislukt herbebossingsplan tussen de Global Sustainable Development Trust (GSDT), een entiteit onder leiding van prins Laurent, de broer van de Belgische koning, en het regime van wijlen Muammar Gaddafi in 2008.

Bijgevolg begonnen prins Laurent en de Belgische autoriteiten een litigieuze en politieke campagne tegen dr. Ali en de LIA om de LIA-fondsen in verband met dit contractuele geschil terug te vorderen via een rode kennisgeving van INTERPOL, die nu is opgeheven, en een Europees arrestatiebevel, dat momenteel wordt aangevochten in de rechtbanken.

