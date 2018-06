Chevron kiest voor Smart By GEP® Source-to-Pay-inkoopsoftware voor wereldwijd initiatief voor digitale transformatie

De onderneming, met het hoofdkantoor in San Ramon, Californië, heeft SMART by GEP geselecteerd vanwege de volledige, source-to-pay-mogelijkheden, inclusief sourcing- en projectbeheer, contract- en leveranciersbeheer en uitgebreide procure-to-pay voor een wereldwijde uitrol.

"We hebben onze opties zorgvuldig afgewogen, en na een grondig evaluatieproces, hebben we voor SMART by GEP gekozen," aldus Ryder Booth, CPO bij Chevron, "We zijn van mening dat SMART by GEP het juiste inkoopplatform voor Chevron is, en aansluit op onze doelstelling om de gebruikerservaring voor de aanschaf van goederen en diensten binnen het hele bedrijf te verbeteren."

"We zijn een strategische verbintenis en aanzienlijke doorlopende investeringen aangegaan om de meest krachtige digitale technologieën samen te brengen in een uitgebreide, volledig verenigde, cloud-native source-to-pay-platform," zei Subhash Makhija, CEO van GEP. "SMART by GEP is reeds een van de meest succesvolle zakelijke 'consumenten'-applicaties op bedrijfsniveau, die vandaag de dag op de markt beschikbaar zijn. En GEP heeft zich ontpopt als de verkozen source-to-pay-softwareleverancier voor Fortune 500 en Global 2000-marktleiders die op zoek zijn naar echte digitale bedrijfstransformatie en de ingrijpende voordelen die het oplevert.

"We zijn vereerd door het feit dat we samenwerken met marktleiders in verschillende sectoren en bedrijfstakken –zoals olie en gas, verpakte consumentengoederen, productie, farmaceutica & levenswetenschappen, technologie, en financiële dienstverlening – met betrekking tot de wereldwijde invoering van verbluffende complexiteiten en enorme strategische gevolgen.

"GEP is in toenemende mate de voorkeurskeuze van vooruitdenkende ondernemingen,zoals Chevron. Bedrijven die op zoek zijn naar een nieuwe manier van denken, effectieve oplossingen en meer waarde."

Makhija merkte op dat SMART by GEP het enige cloud-native source-to-pay-platform in de sector is, speciaal ontwikkeld voor bedrijfsourcing- en -inkoopteams die Microsoft Azure gebruiken. GEP en hun partner Microsoft bieden een bedrijfsapplicatie van wereldklasse, geleverd, onderhouden en beveiligd op een bedrijfsinfrastructuur dat van wereldklasse is en waar maar heel weinig applicatieaanbieders aan kunnen tippen.

SMART by GEP biedt een volledige source-to-pay-functionaliteit in een gebruiksvriendelijke, verenigd platform, met inbegrip van uitgavenanalyse, sourcing, contractbeheer, leverancierbeheer, procure-to-pay, besparingsprojectbeheer en het bijhouden van besparingen, facturatie en andere gerelateerde functionaliteiten.

En wat misschien nog belangrijker is, SMART by GEP is een goeduitgedacht, prachtig ontworpen digitale werkomgeving – een digitale werkplek, nauwkeurig vervaardigd voor sourcing- en inkoopprofessionals. En ze houden SMART by GEP.

Intuïtief ontwerp, verbluffende visuele aantrekkingskracht, intelligente interfaces, het vermogen om vloeiend en op een natuurlijke wijze van taak tot taak over te gaan, en de mogelijkheid om op elk platform en elk apparaat te werken zorgt voor het stimuleren van sterke acceptatiepercentages en een hoog niveau van gebruikerstevredenheid.

SMART by GEP maakt gebruik van een cloudeconomie om een oplossing te leveren die gemakkelijk de zwaarste verwerkingsvereisten van GEP's Fortune 500 en Global 2000-klanten kan afhandelen, terwijl belastende infrastructuur- en ondersteuningskosten geëlimineerd worden.

SMART by GEP is, zonder uitgebreide training, eenvoudig in te stellen, implementeren en gebruiken. Alle GEP-producten zijn platform-agnostisch (ze zijn compatibel met SAP, Lawson, Oracle en andere belangrijke ERP- of F&A-systemen). En met een uitstekende ondersteuning en dienstverlening, is GEP een marktleider op het gebied van klanttevredenheid.

Over GEP:

GEP helpt wereldwijde ondernemingen om efficiënter en effectiever te werk te gaan, een concurrentievoordeel te behalen, de winstgevendheid te verhogen, en de bedrijfs- en aandeelhouderswaarde te maximaliseren.

Frisse ideeën, innovatieve producten, ongeëvenaarde domein- en vakdeskundigheid, en slimme, gepassioneerde mensen – dit is hoe GEP uniforme bedrijfsoplossingen van ongekende schaal, kracht en effectiviteit creëert en levert.

GEP, door het Gartner Magic Quadrant een leider genoemd en verkozen tot Best Provider tijdens de World Procurement Awards en EPIC Procurement Excellence Awards, wordt regelmatig erkend door Gartner, Forrester, IDC, Procurement Leaders, Spend Matters, PayStream en Ardent Partners, als een innovator en leider in source-to-pay-inkoopsoftware. GEP wordt ook vermeld als een leider op het gebied van beheerde inkoopdiensten (inkoop-outsourcing) door de Everest Group, NelsonHall, IDC, ISG, HfS en IAOP. Daarnaast Volgens ALM Intelligence, het belangrijkste onderzoeksbureau in de sector voor beheerconsulting, is GEP de leider op het gebied van inkoopstrategie en consulting voor de toeleveringsketen.

Met 14 kantoren en operationele centra in Europa, Azië en Noord- en Zuid-Amerika, helpt GEP, gevestigd in Clark, New Jersey, bedrijven wereldwijd om hun strategische, operationele en financiële doelstellingen te realiseren. Ga voor meer informatie over ons uitgebreide assortiment strategische en beheerde diensten, naar www.gep.com. Ga voor meer informatie over SMART by GEP, onze cloud-native, verenigde source-to-pay-platform, naar www.smartbygep.com.

