Chinese zuivelreus Yili wint internationale toponderscheiding voor talentontwikkeling

WASHINGTON, 23 mei 2019 /PRNewswire/ -- Yili Group, China's toonaangevende zuivelproductenbedrijf, heeft op 20 mei in het Amerikaanse Washington DC de "Excellence in Practice Award" ontvangen voor haar trainingsproject "Kwalitatieve talentontwikkeling voor de gehele industrieketen" ("Quality talents empowerment for the whole industry chain").

De onderscheiding, een van de hoogste in de talentontwikkeling, werd uitgereikt door de Association for Talent (ATD), 's werelds grootste beroepsvereniging die zich richt op diegenen die talent ontwikkelen in organisaties.