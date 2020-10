CHiQ debuteert op Amazon Nederland, om de overzeese expansie te bevorderen

Het bedrijf zal de frameless Android TV's van de serie H7A plaatsen, die zijn uitgerust met een massa geavanceerde technologieën, zoals 4K, Dolby Vision en Dolby Audio, voor een uitstekende audiovisuele consumentervaring.

Vorstvrije CHiQ-koelkasten met frequentieomvormer en dubbele deur, die ondanks de achteruitgang van de markt een snelle groei kenden in Europa, en als een van de weinige merken konden ingaan tegen de trend. Elke koelkast in het assortiment is ruim, energiebesparend en geluidsarm, en voldoet aan de verschillende verwachtingen van de consument. Elk model wordt geleverd met een garantie van 12 jaar op de compressor, waardoor de potentiële koper verzekerd is van een zorgeloze bescherming.

De aanwezigheid op Amazon Nederland toont aan dat CHiQ vastbesloten is om een belangrijke speler op de Europese markt te worden. Het merk is al stevig gevestigd in de e-commerce-kanalen in Frankrijk, Duitsland en Spanje, en zal debuteren op Bol.com, de grootste onlinewinkel voor huishoudapparaten in Nederland.

De Changhong Group werd in 1958 opgericht en heeft zich ontwikkeld tot een uitgebreide multinationale groep die zich richt op onderzoek en ontwikkeling, verkoop, dienstverlening en supply chain management van consumentenelektronica en kerncomponenten. Changhong trad in 2006 formeel toe tot de Europese markt, op de voet gevolgd door de opening van de Tsjechische vestiging in 2007.

De Europese activiteiten van het bedrijf hebben al voet aan de grond in Duitsland, Frankrijk, Tsjechië, Zwitserland, Spanje en Polen. De regio is de grootste markt van Changhong buiten China, met een aandeel van meer dan 30 procent in het totale overzeese verkoopvolume.

Sinds 2018 is Changhong overgestapt op het merk CHiQ op de Europese markt, en focust op het aanbieden van intelligente high- en middle-end huishoudapparaten bestemd voor consumenten die willen upgraden naar een meer intelligente en comfortabele levensstijl.

