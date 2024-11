Chongtai Yangtze-riviertunnel: Geslaagde test met China's intelligente schildtunnelingtechnologie

SHANGHAI, 24 november 2024 /PRNewswire/ -- China's nieuwste intelligente schildtunneltechnologie is met succes toegepast bij de Chongtai Yangtze-rieviertunnel, een project dat van groot belang is voor de hogesnelheidslijn Shanghai-Chongqing-Chengdu.

Na meer dan 2000 meter te hebben afgeled werd het intelligente schildtunnelconstructiesysteem V2.0 geïntegreerd in de schildmachine "Pioneer", waardoor de efficiëntie en kwaliteit van de constructie aanzienlijk werden verhoogd.

Shield Tunneling Construction Site of the Chongtai Yangtze River Tunnel

De Chongtai Yangtze-riviertunnel is ontworpen voor snelheden van 350 km/u en is de snelste onderwatertunnel ter wereld. De tunnel is in totaal 14,25 km lang, inclusief een 13,20 km lang schildsegment.

De tunnel wordt beheerd door Shanghai-Hangzhou High-Speed Railway Passenger Transport Co., Ltd. en wordt exclusief gebouwd door de China Railway Tunnel Group (CRTG). De tunnel heeft een dubbelsporig ontwerp in één tunnelbuis, een schilddiameter van 15,4 m. De buitendiameter van de tunnelsegmenten bedraagt 14,8 m. Hiermee is het de schildtunnel met de grootste diameter voor hogesnelheidstreinen ter wereld.

De tunnel ligt op het diepste punt van de Yangtze-rivier met een maximale waterdruk van 0,9 Mpa. De tunnel verbindt het Chongming-district in Shanghai met Taicang City in de provincie Jiangsu.

De tunnel wordt geboord over een afstand van 11,325 km en is daarmee de langste ter wereld. Voor de bouw van de tunnel zijn negen belangrijke intelligente bouwtechnologieën ontwikkeld en toegepast, onder andere op het gebied van intelligente waarneming, ontwerp, prefabricage, uitgraving, installatie, constructie, milieubescherming, transport en beheer. Er is een intelligente fabriek gebouwd voor de geautomatiseerde productie van schildtunnelsegmenten en boogsegmenten. Dit is de eerste productielijn voor boogsegmenten in China.

De volledig intelligente "Pioneer" schildmachine heeft al meer dan 2600 meter afgegraven en doorkruist momenteel het beschermde broedgebied van de mesaal in de Yangtze-rivier met een autonome, veilige en stabiele besturing, onbemand maar onder toezicht.

De hogesnelheidslijn Shanghai-Chongqing-Chengdu vormt een cruciaal onderdeel van het uit acht verticale en acht horizontale segmenten bestaande hogesnelheidsspoorwegnetwerk van China. Na de voltooiing van de Chongtai Yangtze-riviertunnel zullen hogesnelheidstreinen voor het eerst in staat zijn de Yangtze-rivier te kruisen zonder vaart te minderen, waardoor een nieuwe hogesnelheidsverbinding ontstaat tussen de agglomeratie Shanghai en de agglomeratie Nanjing. Het project is cruciaal voor de implementatie van de "Nieuwe Zijderoute", een nationaal initiatief voor het optimaliseren van het spoorwegnetwerk langs de Yangtze-rivier en voor het stimuleren van de hoogwaardige geïntegreerde ontwikkeling van de Yangtze-rivierdelta.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2565218/Shield_Tunneling_Construction_Site_Chongtai_Yangtze_River_Tunnel.jpg