Circana lanceert Liquid Data Go, een Insights-oplossing op maat voor kleine tot middelgrote bedrijven

Kant-en-klare oplossing stelt kleinere bedrijven in staat om grote groei te realiseren

AMSTERDAM, 9 september 2024 /PRNewswire/ -- Circana, voorheen IRI en The NPD Group, kondigde vandaag de lancering aan van Liquid Data Go, waarmee kleine tot middelgrote CPG-bedrijven hun groei kunnen vergroten door middel van uitgebreide oplossingen voor data, inzichten en rapportage. In minder dan 24 uur kunnen klanten eenvoudig en op betaalbare wijze toegang krijgen tot consumenten- en marktgegevens die van essentieel belang zijn voor het succes van hun bedrijf. Liquid Data Go, beschikbaar op Circana's toonaangevende Liquid Data platform met de nieuwste Unify+ visualisatie, biedt inzichten in winkelgedrag en retailtrends die het speelveld gelijk maken en kleinere CPG-bedrijven helpen effectief te concurreren op de markt.

"Big data hoeft niet langer synoniem te zijn aan grote budgetten", zegt Jeremy Allen, Chief Commercial Officer, Global Consumer Packaged Goods, Circana. "Met Liquid Data Go krijgen kleine en middelgrote CPG-bedrijven toegang tot dezelfde inzichten als de grotere bedrijven. Deze kant-en-klare oplossing is in wezen een 'analist in een doos' die snelle, intuïtieve toegang biedt tot inzichten in trends en prestaties. Met slechts een paar klikken kunnen gebruikers een volledige presentatie samenstellen die zakelijke kansen identificeert en strategische aanbevelingen doet."

Mike Tysiak, VP Sales van Lily's Toaster Grills, is al beschikbaar voor klanten in de VS en het MKB: "Liquid Data Go is een essentieel hulpmiddel geweest bij de groei van ons merk. Nu we op grotere schaal actief zijn, vertrouwen we niet meer alleen op geweldige presentaties en een goede klantrelatie; we maken nu gebruik van datagestuurde inzichten om de prestaties van ons merk op retailniveau te presenteren. Het platform stelt ons in staat weloverwogen beslissingen te nemen over verschillende categorieën en kanalen, en biedt de feitelijke ondersteuning die we nodig hebben om groei aan te tonen. Daarnaast is het van onschatbare waarde voor prognoses, omdat het ons helpt de SKU-snelheid te voorspellen en onze verwachtingen af te stemmen op de behoeften van de klant. Over het geheel genomen is Liquid Data Go een naadloze en kosteneffectieve oplossing die we willen uitbreiden naarmate we blijven groeien."

Liquid Data Go is specifiek ontworpen om te voldoen aan de unieke behoeften van kleine tot middelgrote CPG-bedrijven. De samengestelde inhoud wordt georganiseerd rond de meest dringende zakelijke vragen van de klant, zodat gegevensgestuurde beslissingen kunnen worden genomen die de basis vormen voor groei. Liquid Data Go stelt klanten in staat om in contact te komen met retailers, distributie veilig te stellen, trial en interesse te stimuleren en op eenvoudige wijze innovatieve nieuwe producten te lanceren. De oplossing is nu beschikbaar in Nederland en heeft een intuïtief, zelfbedieningsmodel waarvoor geen data-expertise nodig is, met flexibel geprijsde pakketten.

Over Circana

Circana is een toonaangevend adviseur op het gebied van de complexiteit van consumentengedrag en werkt samen met 's werelds meest toonaangevende en innovatieve bedrijven om de vraag naar hun producten te meten en te versnellen. Onze volledige kijk op de consument, superieure technologie en diepgaande expertise binnen de sector zorgen voor de duidelijkheid die onze klanten inspireert om actie te ondernemen en te groeien.