Circulate Capital kiest SS&C voor fondsbeheer

Toonaangevend ESG-belegger Circulate Capital stelt SS&C aan als fondsbeheerder om milieu-impactdoelstellingen te bevorderen

WINDSOR, Conn., 6 maart 2024 /PRNewswire/ -- SS&C Technologies Holdings, Inc. (Nasdaq: SSNC) kondigde vandaag haar nieuwste samenwerking aan met Circulate Capital, een toonaangevend beleggingsbeheerder in de circulaire economie in snelgroeiende markten. SS&C GlobeOp zal fungeren als de officiële fondsbeheerder voor het in Singapore gevestigde fonds met variabel kapitaal (variable capital company, VCC) van Circulate Capital en zijn Luxemburgse feederfonds en zal ondersteuning bieden tegen witwaspraktijken.

"Als impactbeleggingsmaatschappij die die meerdere fondsen beheert met veel verschillende institutionele partners, waren we op zoek naar een dienstverlener met uitgebreide ervaring in het beheren van complexe fondsstructuren", aldus Regula Schegg, Founding Partner van Circulate Capital. "SS&C's uitgebreide expertise in de sector, wereldwijde bereik en toegewijde team zullen ons helpen ervoor te zorgen dat onze activiteiten optimaal klaar zijn om meer institutioneel kapitaal aan te trekken en onze aanwezigheid uit te breiden."

Sinds de oprichting in 2018 loopt Circulate Capital voorop in het bevorderen van de circulaire economie, de strijd tegen de klimaatverandering en het voorkomen van de stroom plastic afval in de oceaan in snelgroeiende markten. De maatschappij heeft belegd in 16 bedrijven die al meer dan 260.000 ton plastic afval in omloop hebben gehouden en bijna 400.000 ton broeikasgasemissies hebben voorkomen. Omdat de beleggersbasis van Circulate Capital onlangs is uitgebreid met verschillende ontwikkelingsbanken, zocht de maatschappij een dienstverlener met diepgaande expertise en flexibiliteit om verschillende complexe rapportagevereisten te ondersteunen.

"We zijn verheugd om met Circulate Capital samen te werken in deze opwindende groeifase", zegt Ian Kelly, Managing Director van SS&C GlobeOp. "Aangezien fondsstructuren in de particuliere markt steeds complexer worden, wil SS&C ervoor zorgen dat we flexibele, uitgebreide oplossingen kunnen leveren om onze klanten te helpen bij hun activiteiten. We kijken ernaar uit om met Circulate Capital samen te werken om te voldoen aan de vraag naar innovatieve ESG-beleggingsmogelijkheden wereldwijd."

Over Circulate Capital

Circulate Capital is een toonaangevend beleggingsbeheerder in de circulaire economie in snelgroeiende markten - met activiteiten en teams in meer dan 10 landen. In samenwerking met internationale merken en financiële instellingen transformeren we op grote schaal toeleveringsketens door economische, sociale en ecologische waarde te leveren. De maatschappij werd in 2018 opgericht door supply chain-experts en toonaangevende bedrijven, waaronder PepsiCo, Procter & Gamble, Dow, Danone, Chanel, Unilever, The Coca-Cola Company, Chevron Phillips Chemical Company LLC en Mondelēz International, en schaalt oplossingen in de waardeketens voor recycling en innovatieve materialen. Circulate Capital werd opgericht in, en richtte zich oorspronkelijk op Zuid- en Zuidoost-Azië, maar mikt nu op onbenutte mogelijkheden in snelgroeiende markten om verdere ontwikkeling in de opkomende circulaire economie te stimuleren. De maatschappij breidde haar activiteiten uit naar Latijns-Amerika met de steun van IDB Lab, Builders Vision, CP Chem, Dow, Danone, Mondelēz International en Unilever. Circulate Capital's streven naar de bescherming van de planeet, de oceanen en de mensen maakt het mogelijk om vooruitgang te boeken bij een groot aantal van de meest urgente uitdagingen in de wereld, waaronder ongelijkheid en de klimaatcrisis.

Over SS&C Technologies

SS&C is een wereldwijd leverancier van diensten en software voor de financiële dienstverlening en de gezondheidszorg. SS&C werd opgericht in 1986, heeft zijn hoofdkantoor in Windsor, Connecticut, en heeft kantoren over de hele wereld. Zo'n 20.000 organisaties in de financiële dienstverlening en gezondheidszorg, van 's werelds grootste bedrijven tot kleine en middelgrote bedrijven, vertrouwen op SS&C voor expertise, schaalgrootte en technologie.

Meer informatie over SS&C (Nasdaq: SSNC) is beschikbaar op www.ssctech.com.

