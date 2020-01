CITGO kiest voor uniforme aankoopsoftware SMART van GEP®

- Amerikaanse brandstof- en petrochemische raffinaderij kiest voor GEP's uniforme aankoopsoftwareplatform voor volledige source-to-contract (bron tot contract) mogelijkheden

CLARK, New Jersey, 21 januari 2020 /PRNewswire/ — CITGO Petroleum Corporation is de nieuwste toonaangevende organisatie die kiest voor SMART van GEP® voor het volledige beheer van de bevoorrading, de contractlevenscyclus en de leveranciersinformatie in haar aankoopactiviteiten die niet aan koolwaterstoffen zijn gerelateerd.

Als het toonaangevende cloud-native rechtstreekse en onrechtstreekse aankoopsoftwareplatform is SMART van GEP een compleet aankoopplatform dat alle aankoopfuncties samenbrengt in een enkel cloud-native product dat gebruikmaakt van aanraak- en mobiele technologieën. SMART van GEP maakt gebruik van de cloud-economie om een oplossing te bieden die met gemak de zwaarste verwerkingsvereisten aankan van de Fortune 500 en Global 2000 klanten van GEP en tegelijkertijd komaf maakt met zware infrastructuur- en ondersteuningskosten.

Alle producten van GEP zijn platformneutraal (zij werken met SAP, Oracle of om het even welk ander groot ERP- of F&A-systeem). En met zijn uitstekende ondersteuning en dienstverlening is GEP een sectorleider op het gebied van klanttevredenheid.

SMART van GEP biedt volledige source-to-pay functionaliteit in een enkel gebruiksvriendelijk, cloud-native platform, met inbegrip van uitgavenanalyses, bevoorrading, contractbeheer, leveranciersbeheer, procure-to-pay, spaarprojectbeheer en de opvolging van besparingen, facturatie en andere verwante functies. Het bekroonde cloud-gebaseerde S2P platform werkt met aanraak- en mobiele technologieën en de gebruikers kunnen er overal, altijd en op om het even welk apparaat mee werken.

Over CITGO

De in Houston, Texas, gevestigde CITGO Petroleum Corporation is een erkende leider in de raffinage-industrie met een bekend merk. CITGO exploiteert drie raffinaderijen in Corpus Christi, Texas; Lake Charles, La.; en Lemont, Ill., en is de volledige en/of gezamenlijke eigenaar van 48 terminals, negen pijpleidingen en drie smeermiddelenmeng- en verpakkingsinstallaties. Met ongeveer 3.500 werknemers en een gecombineerde ruwe capaciteit van ongeveer 769.000 vaten per dag (bpd) is CITGO de vijfde grootste en een van de meest complexe onafhankelijke raffinaderijen in de Verenigde Staten. CITGO vervoert en commercialiseert transportbrandstoffen, smeermiddelen, petrochemicaliën en andere industriële producten en levert aan een netwerk van ongeveer 4.700 merkgebaseerde detailhandelszaken in plaatselijke handen en met plaatselijke bediening in 30 staten en het District of Columbia. CITGO Petroleum Corporation is eigendom van CITGO Holding, Inc. Ga voor meer informatie naar www.citgorefining.com.

Over GEP

GEP helpt mondiale bedrijven om efficiënter en effectiever te werken, een concurrentievoordeel te hebben, meer winst te maken en de waarde voor hun zakelijke activiteiten en aandeelhouders te maximaliseren.

Nieuwe ideeën, innovatieve producten, een ongeëvenaarde domein- en vakdeskundigheid, en slimme, gepassioneerde mensen – dat zijn de troeven van GEP om uniforme oplossingen voor de toeleveringsketen te creëren en te leveren van ongekende omvang en met een ongeëvenaarde kracht en doeltreffendheid.

GEP is uitgeroepen tot leider in Gartner Magic Quadrants, winnaar voor Best Procurement Software en Best P2P Provider in de World Procurement Awards, Best Procurement Consultancy in de CIPS Supply Management Awards en Best Provider in de EPIC Procurement Excellence Awards. GEP is al vaak gehuldigd als innovator en leider op het gebied van source-to-pay rechtstreekse en onrechtstreekse aankoopsoftware door Gartner, Forrester, IDC, Procurement Leaders, Spend Matters en CPO Rising.

Voorts is GEP door Everest Group, NelsonHall, IDC, ISG, HfS en IAOP erkend als leider op het gebied van beheerde aankoopdiensten (uitbesteding van aankoop). Bovendien beschouwt het vooraanstaande onderzoeksbedrijf op het gebied van managementadvies, ALM Intelligence, GEP als een leider wat betreft advies inzake aankoopstrategieën en toeleveringsketens.

Met zijn 21 kantoren en operationele centra in Europa, Azië en het Amerikaanse continent helpt het in Clark, New Jersey gevestigde GEP bedrijven in de hele wereld om hun strategische, operationele en financiële doelstellingen te behalen. Voor meer informatie over ons volledige pakket van strategische en beheerde diensten kunt u www.gep.com bezoeken. Meer informatie over SMART van GEP, ons cloud-native, uniforme source-to-pay platform is te vinden op www.smartbygep.com.

