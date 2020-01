CITGO escolhe SMART by GEP®, plataforma unificada de compras

- Refinaria americana de petróleo e combustíveis seleciona a plataforma unificada do software de compras da GEP por seus recursos abrangentes de identificação e seleção de fornecedores (source-to-contract)

CLARK, Nova Jersey, 21 de janeiro de 2020 /PRNewswire/ -- A CITGO Petroleum Corporation é a mais recente empresa de grande porte a selecionar a SMART by GEP® para fornecer gestão completa do ciclo de vida do contrato de fornecimento, e gestão de informações do fornecedor em todas as suas operações de aquisição que não sejam de hidrocarbonetos.

Como plataforma de software de compra direta e indireta líder no setor e nativa na nuvem, a SMART by GEP é uma plataforma completa de compra que unifica todas as funções de compra em um único produto que é nativo na nuvem, para tecnologias móveis e de toque. A SMART by GEP aproveita a economia da nuvem para fornecer uma solução que lida facilmente com os requisitos de processamento mais pesados dos clientes da GEP que são empresas da Fortune 500 e da Global 2000, eliminando também os altos custos de infraestrutura e suporte.

Todos os produtos da GEP são parte de uma plataforma agnóstica (funcionam com SAP, Oracle ou qualquer outro grande sistema de ERP ou F&A). E com excelente suporte e serviço, a GEP é líder do setor em satisfação do cliente.

A SMART by GEP fornece funcionalidade completa de source-to-pay em uma plataforma de fácil utilização e nativa da nuvem, incluindo análise de gastos, sourcing, gestão de contrato, gestão de fornecedor, compra ao pagamento, gestão de economia de projeto e rastreamento de economia de projeto, faturas e outras funcionalidades relacionadas. A premiada plataforma S2P é nativa da nuvem para tecnologias móveis e de toque, permitindo que os usuários trabalhem em qualquer lugar, a qualquer hora e em qualquer dispositivo.

Sobre a CITGO

Com sede em Houston, Texas, a CITGO Petroleum Corporation é um líder reconhecido no setor de refino, com uma marca reconhecida. A CITGO opera três refinarias situadas em Corpus Christi, Texas; Lake Charles, Louisiana.; e Lemont, Illinois, e tem propriedade integral ou conjunta em 48 terminais, nove tubulações e três plantas de mistura e empacotamento de lubrificantes. Com aproximadamente 3.500 funcionários e uma capacidade combinada de petróleo bruto de aproximadamente 769.000 barris por dia (bpd), a CITGO está classificada como a quinta maior refinaria e uma das mais complexas refinarias independentes nos Estados Unidos. A CITGO transporta e comercializa combustíveis para transportes, lubrificantes, petroquímicos e outros produtos industriais, e atende a uma rede e aproximadamente 4.700 pontos de venda de varejo de propriedade e operação local em 30 estados e no Distrito de Columbia. A CITGO Petroleum Corporation é propriedade da CITGO Holding, Inc. Para obter mais informações, visite www.citgorefining.com.

Sobre a GEP

A GEP ajuda empresas globais a operar com mais eficiência e eficácia, obter vantagem competitiva, impulsionar a lucratividade e maximizar o valor de negócios e ao acionista.

Pensamento revigorante, produtos inovadores, domínio sem igual e expertise no assunto, além de pessoas entusiasmadas e inteligentes — é assim que a GEP cria e entrega soluções de transformação de negócios unificadas de escala, eficiência e eficácia sem precedentes.

Nomeada líder nos Quadrantes Mágicos da Gartner, vencedora com o melhor software de compra e melhor provedora de P2P no World Procurement Awards, melhor consultoria de compras no CIPS Supply Management Awards, e melhor provedora no EPIC Procurement Excellence Awards, a GEP é frequentemente homenageada como uma inovadora e líder em software de compra direta ou indireta até ao pagamento pela Gartner, Forrester, IDC, Procurement Leaders, Spend Matters, e CPO Rising.

A GEP também está classificada como líder em serviços de aquisição gerenciados (terceirização de aquisições) pelo Everest Group, NelsonHall, IDC, ISG, HfS e IAOP. Além disso, o escritório de pesquisa primária no setor de consultoria de gestão, ALM Intelligence, classifica a GEP como líder em estratégia de aquisição e consultoria em cadeia de suprimentos.

Com 21 escritórios e centros de operação na Europa, Ásia e Américas, a GEP, com sede em Clark, Nova Jersey, ajuda as empresas em todo o mundo a atingir seus objetivos estratégicos, operacionais e financeiros. Para saber mais sobre nossa ampla gama de serviços gerenciados e estratégicos, acesse www.gep.com. Para saber mais sobre a SMART by GEP, nossa plataforma de compras até ao pagamento unificada e nativa na nuvem, acesse www.smartbygep.com.

Contato para a mídia

Al Girardi

Vice-presidente de marketing e relações com analistas

GEP

Tel.: +1 732-382-6565

E-mail: al.girardi@gep.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/518346/GEP_Logo.jpg

FONTE GEP

Related Links

http://www.gep.com



SOURCE GEP