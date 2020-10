ClimatePartner vestigt zich in Nederland

MÜNCHEN en DEN HAAG, Nederland, 21 oktober 2020 /PRNewswire/ -- ClimatePartner, pionier op het gebied van advisering en ondersteuning aan bedrijven voor klimaatmaatregelen (corporate climate action), breidt haar aanwezigheid in Europa verder uit naar Nederland. De Nederlandse bedrijfsactiviteiten van ClimatePartner worden verstevigd met de aanstelling van een Nederlands team en een kantoor. Robert Viertelhauzen, expert in sales, e-commerce en de ontwikkeling van internationale sales structuren, en Jorinde van Zuijlen, expert in de groene energie sector, vormen het startteam voor de Nederlandse markt van ClimatePartner.

Robert Viertelhauzen heeft meer dan 15 jaar ervaring in internationale off- en online sales in de FMCG markt. Daarnaast heeft hij gewerkt voor diverse technologie providers voor e-commerse solutions. Zijn focus bij ClimatePartner ligt op de marktontwikkeling alsmede de uitbouw van het Nederlands en Vlaams sprekend klantenbestand. Ook houdt Robert zich bezig met het ondersteunen van bedrijven bij hun actie en comitment tegen klimaatverandering.

Voordat Jorinde van Zuijlen naar ClimatePartner kwam was ze actief als projectmanager in de duurzame energie sector, waar ze verantwoordelijk was voor de project ontwikkeling, management en bouw van zonneparken in Nederland. Bij ClimatePartner neemt ze de ontwikkeling en ondersteuning van het Nederlandse klantenbestand op zich.

Het team zal vanuit zowel München als Den Haag werkzaam zijn. De focus van de Nederlandse activiteiten zal zich voornamelijk richten op de FMCG markt, food en non-food. Nederlandse bedrijven in deze sectoren hebben de mogelijkheid om zich in de Europese markt te positioneren en onderscheiden door middel van de vermarkting van klimaatneutrale producten en daarbij horende ClimatePartner "Klimaatneutraal" labels.

"Nederland heeft sinds vele jaren een voorbeeldrol als het gaat om milieuvriendelijke vormen van mobiliteit en efficient gebruik van grondstoffen," aldus Moritz Lehmkuhl, oprichter en CEO van ClimatePartner. " Steeds meer bedrijven zien hierdoor de noodzaak tot het nemen van maatregelen tegen klimaatverandering, verkrijgen inzicht in hun CO 2 voetafdruk en ondernemen actie. Wij staan klaar om bedrijven te helpen bij het berekenen en inzichtelijk maken van hun uitstoot van broeikasgassen, en het reduceren en het compenseren van CO 2 uitstoot.

