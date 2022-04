ClimeCo werkt samen met YAKOPI en PUR Projet voor 6.000 hectare groot mangroveherbebossingsproject in Indonesië, ter versterking van de ecologie en economie van de regio

BOYERTOWN, Pa., 4 April 2022 /PRNewswire/-- ClimeCo, een leider in de ontwikkeling en het beheer van milieugrondstoffen, kondigt een samenwerking aan met YAKOPI (Yayasan Konservasi Persisir Indonesia) en PUR Projet voor de herbebossing van 6000 hectare vitale mangroven in de regio's Atjeh en Noord-Sumatra van Indonesië.

Mangroven houden drie tot vijf keer zoveel koolstof vast als gewone bossen. Meer dan 20% van 's werelds mangroven bevinden zich in Indonesië. In de afgelopen drie decennia is 40% van de Indonesische mangroven verloren gegaan als gevolg van de aquacultuur van garnalen en vissen, waardoor veel voormalige garnalenvijvers verlaten zijn en lokale gemeenschappen weinig toegang hebben tot economische mogelijkheden. De regio Noord-Sumatra heeft 60% van zijn ongerepte mangroven verloren als gevolg van aquacultuur, waardoor de veerkracht van de kust, de biodiversiteit en de habitats van wilde dieren een enorm bedreigd worden. In de regio Atjeh ging een aanzienlijk deel van de mangroven verloren als gevolg van een tsunami in 2004.

ClimeCo zal de herbebossing van deze mangroven financieren door de resulterende door derden geverifieerde koolstofkredieten te verkopen en het project te implementeren via hun lokale partnerschappen met YAKOPI en PUR Projet. Deze investering ondersteunt gendergelijkwaardige werkgelegenheid, betaling van ecosysteemdiensten aan lokale gemeenschappen, de ontwikkeling van ecotoerisme en een proefprogramma voor de lokale bevolking om zilvervisserij te implementeren - een vorm van duurzame aquacultuur.

"De verbeterde bestaansmiddelen van de lokale gemeenschappen en het succes op lange termijn van dit mangrove-herbebossingsproject zijn onderling afhankelijk, en dit project bereikt beide", aldus ClimeCo Program Development Manager David Chen.

Over onze partners:

YAKOPI is een lokale Indonesische groep die zich inzet voor het herstel van mangroven en het bieden van werkgelegenheid aan lokale vrouwen en jongeren. Onder leiding van Eling Tuhono bestaat YAKOPI uit experts en lokale leiders op het gebied van mangroveherstel die verantwoordelijk zijn voor het beheer van vele logistieke aspecten van het programma ter plaatse.

PUR Projet is een gecertificeerde B Corporation die gespecialiseerd is in het ontwerpen en implementeren van agroforestry-projecten, op de natuur gebaseerde oplossingen en duurzame interventies in de toeleveringsketen. Als projectontwikkelaar ter plaatse zal PUR Projet componenten van de CO2-compensatiecertificering beheren, helpen bij het navigeren door de lokale cultuur/politiek en adviseren over herbebossingsinspanningen.

